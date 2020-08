Jak vybrat kvalitní audio? Zeptali jsme se odborníka

Hudba je důležitou součástí našich životů. Na našem magazínu jsme vás nedávno informovali o unikátním showroomu VOIX, který v Praze nabízí skvělé audio vybavení. V portfoliu společnosti nalezneme výrobky od více než třiceti předních světových značek, mezi které patří z těch cenově dostupnějších KEF, BANG & OLUFSEN či Paradigm, absolutní špičku pak představují Kharma a Wilson Audio.

V showroomu o rozloze více než 600 m2 si každý návštěvník může nejen prohlédnout audio a videotechniku od zmiňovaných velikánů, ale také si vše vyzkoušet. Ve skvěle vybavených poslechových místnostech tak máte možnost poznat zcela novou dimenzi zvuku a hudby. V plně vybaveném soukromém domácím kině se zase můžete nechat vtáhnout do děje a atmosféry svého oblíbeného filmu. Opravdu skvělý zážitek!

Jak si ale vlastně správně vybrat audio vybavení? Přesně na to jsme se zeptali technického ředitele showroomu VOIX Miroslava Mlčůcha. V našem rozhovoru nám přiblíží svět audia, podíváme se také na různé komponenty nebo na to, jak oblíbený hudební žánr ovlivňuje volbu sestavy. Mrkneme se i na zmiňovaná domácí kina.

Čím je vhodné začít při pořizování sestavy a čím lze pak pokračovat?

Na začátku je potřeba si říct několik základních údajů – do jak velké místnosti hledáme audio sestavu, jaký bude její účel (stereo či domácí kino), a v neposlední řadě také, jaký na ni máme rozpočet. Nikdy se nesnažíme atakovat stropní hranici rozpočtu, ale naším cílem je naopak najít to nejvhodnější řešení do konkrétního prostoru.

Co jsou základní komponenty pro sestavu?

Nejdůležitější je samozřejmě reprosoustava jako taková, která má na finální zvuk největší dopad, k ní je potřeba vybrat vhodný zesilovač a zdroj signálu, kterým je dnes nejčastěji streamer, ale stále jím může být i CD přehrávač nebo v dnešní době velmi oblíbený gramofon. To je však pouze základ, audio sestava je totiž živým organismem a každým přidáním nové komponenty ji dokážeme posunout na další úroveň.

Těmito komponentami jsou předzesilovač, DAC převodník, výkonové monobloky, síťová pračka a v neposlední řadě také kvalitní kabeláž. Všechny tyto komponenty mohou být integrované v jednom zařízení, ale pro dosažení toho nejlepšího možného zvuku vždy doporučujeme mít pro jednotlivé účely komponenty zvlášť.

Je důležité poradit se s odborníkem nebo dnes stačí nakupit na nějakém e-shopu?

Výběr té správné audio sestavy je specifický v tom, že každá reprosoustava hraje jinak a před jejím nákupem je vhodné si konkrétní sestavu poslechnout se svou oblíbenou hudbou. Nákup na e-shopu je v takovém případě skokem do neznáma. Právě proto máme v našem showroomu VOIX Premium Audio několik speciálně akusticky upravených poslechových místností, ve kterých můžeme se zákazníkem vyzkoušet jednotlivé komponenty a zákazník tak může slyšet finální produkt, který společně vybereme.

Má vliv na výběr to, jakou hudbu posloucháte?

Jednoznačně ano. Některé hudební žánry totiž mají specifické požadavky, například elektronická taneční hudba nebo R&B vyžadují více basu, zatímco akustická hudba s lidským hlasem vyzní nejlépe na neutrálně znějících reprosoustavách.

Co všechno by mělo být v poslechové místnosti (jak můžeme například přizpůsobit obývák)? A naopak, co tam lidé dávají a je to tam zbytečné, nebo to dokonce přímo ruší?

Pro kvalitní poslech je důležitá dobrá akustika v místnosti, to je ovšem v přímém rozporu s minimalistickým stylem současných interiérů, s tímto nám však dokáží pomoci moderní technologie neboli Room Correction, díky kterým dokážeme akustiku v jednotlivých částech místnosti změřit a sestavu uzpůsobit pro konkrétní místnost.

Jak vypadají nejčastější sestavy, které si lidé pořizují? A v jakém cenovém rozmezí se obvykle pohybují?

Moderním trendem jsou aktivní bezdrátové reproduktory, takzvané all-in-one, které jsou cenově dostupné a umožňují nám snadné streamování hudby z telefonu. Tento typ reprosoustav je však určen převážně k podkresové hudbě. K soustředěnému poslechu doporučujeme vždy stereofonní sestavu postavenou z výše zmíněných komponent. Kvalitní stereofonní sestavu můžeme pořídit již od 50 tisíc korun.

Pro koho se vyplatí o poslechové místnosti uvažovat, kdo si má ještě počkat?

O dedikované poslechové místnosti má smysl uvažovat, když si pořizujeme audio soustavu v řádech statisíců korun. Dostupnější sestavy můžeme provozovat i v běžně využívaných místnostech domácnosti.

Jak může kvalitní sestava „naučit“ člověka poslouchat hudbu a třeba i pozměnit jeho vkus?

Poslech hudby na kvalitní audiosoustavě ukazuje i kvalitu samotné nahrávky. Dlouhodobým poslechem se posluchač přirozeně vyvíjí a vyhledává kvalitnější nahrávky, které mu umožňují rozšířit si obzory a poslouchat tak kvalitnější hudbu.

A co domácí kino?

S příchodem moderních technologií máme přístup k široké škále kvalitního video obsahu, proto v místnostech, kde se nachází audio sestava i televize doporučujeme rozšíření sestavy o ozvučení domácího kina a možnost užít si filmový zvuk ve své nejintenzivnější podobě. Skvělým základem pro systém domácího kina může být i klasická stereo sestava, kterou pouze rozšíříme o potřebné komponenty. Tento trend je jasně patrný i v projektech, které realizujeme, kde je ve většině případů domácí kino součástí realizace.

Jako novinku přidává VOIX do své nabídky renomovanou britskou značku KEF, jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců reproduktorových soustav, který udává směr ve vývoji reprodukce hudby už téměř šest desetiletí. KEF je tak jedním ze zakladatelů britského hi-fi průmyslu, součástí, jehož filozofie jsou i dnes především inovace.

Letitá snaha firmy KEF o dosažení dokonalé reprodukce se nedávno zhmotnila v modelové řadě Reference. Jak už naznačuje její název, jde o reprosoustavy, které definují parametry dokonalé reprodukce. A protože reprosoustava musí taky dobře vypadat, jsou všechny modely z řady Reference velmi elegantní, přičemž nejvyšší model Reference 5 v provedení černý klavírní lak a do měděna zbarvený koaxiální reproduktor vypadá jako skutečný objekt touhy.

Na závěr bychom vám rádi poděkovali za perfektní rozhovor, který našim čtenářům bezesporu přiblíží svět audia.

Děkuji za pozvání a přeji všem čtenářům, aby si vybrali perfektní audio řešení, které jim bude dělat radost několik let.