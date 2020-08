V případě, že vlastníte byť jen jedno jediné zařízení od Applu, tak s největší pravděpodobností víte, že existuje nativní jablečná aplikace s názvem Najít. Tato aplikace byla v rámci minulé verze iOS vytvořena spojením aplikací Najít iPhone a Najít přátele. Jak už název této aplikace napovídá, tak vám pomůže v hledání vašich zařízení, společně s hledáním lidí. Co se týče hledání zařízení, tak si můžete jednoduše zobrazit, kde se nachází vaše či rodinná jablečná zařízení, v případě hledání lidí si můžete zobrazit polohu všech uživatelů, kteří vám sdílení polohy povolili. To se hodí především tehdy, pokud jste někde nechali některé z vašich zařízení a nemůžete jej najít, anebo tehdy, pokud potřebujete najít nějakou osobu, a to z jakýchkoliv důvodů.

Mnoho uživatelů tuto aplikaci používá dokonce ke špehování svých poloviček – záleží na preferencích každého z nás. Kromě toho, že si v aplikaci Najít můžete zobrazit polohu uživatelů a zařízení, tak si právě u lidí můžete nastavit, aby vás aplikace informovala tehdy, pokud dotyčný opustí určitou lokalitu. Využití této funkce je opět různorodé, většina uživatelů ji však využije opět ke sledování svých poloviček. Pojďme se společně podívat, jak lze tuto funkci nastavit.

Jak na iPhone sledovat vaše blízké

V případě, že si v rámci aplikace Najít chcete nastavit sledování určitého jedince tím způsobem, že se vám pošle automaticky upozornění poté, co opustí nějakou oblast, tak je prvně samozřejmě nutné, abyste měli možnost pro sledování uživatele aktivní. Jakmile budete mít k dispozici polohu uživatele, tak pokračujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do nativní aplikace Najít.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do záložky Lidé.

Zde si poté vyberte uživatele, kterého chcete výše uvedeným způsobem sledovat, a klepněte na něj.

kterého chcete výše uvedeným způsobem sledovat, a na něj. Nyní sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kategorii Oznámení, kde klepněte na Přidat.

dokud nenarazíte na kategorii kde klepněte na Ve spodním menu, které se zobrazí, vyberte možnost Oznámit mi.

Nyní si vyberte, zdali vám má přijít oznámení tehdy, pokud osoba dorazí či opustí určité místo.

určité místo. Jakmile tak učiníte, tak si vyberte samotné místo – klepněte na Nová poloha, popřípadě si vyberte předpřipravené místo.

– klepněte na popřípadě si vyberte Nyní vyhledejte místo či adresu a ve spodním menu si zvolte, o jak velkou oblast se má jednat . Nakonec klepněte na Hotovo.

a ve spodním menu si zvolte, o . Nakonec klepněte na Pak už jen vpravo nahoře stačí klepnout na Přidat, čímž se oznámení přidá.

Na samotný konec tohoto návodu jen uvedu několik dodatečných informací. První z nich je, že vám tohle nastavení oznámení přijde jen jednou. Jakmile tedy sledovaný uživatel splní podmínky, které jste nastavili, tak se oznámení zruší a je nutné jej nastavit znova. Druhou informací je, že po přidání tohoto oznámení přijde sledovanému na zařízení notifikace o tom, že jste si takové oznámení nastavili.