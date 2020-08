Epic Games definitivně přišel o vývojářský účet u Applu

Jak Apple během svého krátkého sporu s Epic Games sliboval, tak také učinili. Jablečná společnost dala totiž vývojářům několik šancí svůj omyl napravit a odstranit ze hry Fortnite externí platební bránu, avšak ti se společnosti jen vysmáli a dál si prosazovali svou. Technologický gigant tak tvrdě zakročil, potřel jakýkoliv odpor a kromě stažení hry z App Storu tvůrcům udělil i pořádnou lekci v podobě zablokování vývojářských nástrojů. Studio Epic tak nemá od 28. srpna jakoukoliv možnost nadále svůj Battle Royale fenomén udržovat při životě nebo vyvíjet jakékoliv aktualziace a bezpečnostní záplaty. Situace se však netýká pouze Fortnitu a kvůli zablokování celého účtu se stažení dočkaly i aplikace jako Battle Breakers a Infinity Blade Stickers. Ačkoliv se jedná o neznámé a takřka nehrané tituly, je to jasná známka toho, že Apple s Epic Games zkrátka definitivně skončil a jakékoliv nabídky na potenciální smír již dávno neplatí.

Hráči vlastnící Fortnite sice budou moci nadále bez okolků a obstrukcí hrát, ale neužijí si ani novou sezónu, ani nové aktualizace. Navíc se řada příznivců Applu hry dobrovolně vzdala poté, co studio Epic Games technologického giganta nařklo z toho, že se snaží okrást hráče a nedostupnost nové sezóny i dalších funkcí je jen jeho chyba. To si pochopitelně řada hráčů nenechala líbit a chtě nechtě se staví na stranu Applu, byť se v případě ostatních konkurenčních společností může zdát opak. Tak či onak se jedná o další hřebíček do rakve a jasnou zprávu o tom, že byť soud Applu zakázal zablokovat i celý Unreal Engine, v případě titulů z dílny Epicu verdikt soudu nepochodí. V oficiálním vyjádření krátce po smazání vývojářského účtu se k celé záležitosti po dlouhé odmlce vyjádřila jablečná společnost a vyjádřila lítost nad tím, kam až celá situace dospěla. Tak či onak nezbývá než čekat na další vývoj a doufat, že konflikt nebude dál eskalovat.