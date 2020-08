Chystá Apple vlastní vyhledávač?

Společnost Apple neustále vylepšuje svou hlasovou asistentku Siri. Firmě jde nejenom o to, aby byla Siri čím dál chytřejší, ale aby uměla i více jazyků a nabídla integraci s co možná nejvyšším počtem aplikací a zařízení. V souvislosti s vylepšováním Siri se v poslední době spekuluje ale také o tom, že by cupertinská společnost mohla dokonce přijít s vlastním vyhledávačem, který by byl integrovaný přímo do Siri.

Siri, stejně jako Spotlight na jablečných zařízeních, nabízí pochopitelně již nyní možnost vyhledávání na webu. Siri na požadavky tohoto typu odpovídá větou „I found this on the web“ a hrstkou příslušných odkazů, které si můžete otevřít v prohlížeči Safari. Apple k této funkci používá vyhledávací služby od Googlu, a Google Applu v rámci vzájemné dohody platí poměrně vysoké částky za to, že je jeho vyhledávač výchozím pro Safari. Jon Henshaw ze společnosti Coywolf nicméně nedávno přišel se zprávou, podle které Apple plánuje dát Googlu i dalším vyhledávačům definitivní sbohem a přijít s vlastním nástrojem pro vyhledávání na webu.

Henshaw ve své zprávě upozorňuje například na to, že výsledky vyhledávání nyní nesou název Návrhy Siri, a že společnost Apple v nedávné době také aktualizovala svůj Applebot (nástroj, který za účelem vytvoření databáze prochází web) a navýšil jeho aktivitu. Zájem společnosti Apple o vytvoření vlastního webového vyhledávacího nástroje dává z mnoha důvodů smysl. Apple by tím částečně oslabil „monopol“ Googlu v této oblasti, a získal by také větší kontrolu nad svým hardwarem i softwarem. V tuto chvíli se nicméně stále ještě jedná o spekulace. Henshaw podotýká, že běžný uživatel by si případného vytvoření vyhledávacího nástroje od Applu vlastně nemusel vůbec všimnout, protože by vše fungovalo tak jako doposud. „V tomto okamžiku se vše zakládá na pozorování a domněnkách,“ připomíná Henshaw.