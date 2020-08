V iPadOS 14 budete moci po vyvolání Siri i nadále pracovat s aplikacemi

Je to několik měsíců nazpět, co jsme se v rámci vývojářské konference WWDC20 dočkali představení nových operačních systémů. Konkrétně se jednalo o představení iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. Ve všech zmíněných systémech přišlo mnoho nových a skvělých novinek, každopádně v rámci iOS a iPadOS 14 jich přibylo asi nejvíce. Apple se v této verzi nevrhnul do bůhvíjakých velkých změn, namísto toho jsme se však dočkali přidání funkcí, po kterých uživatelé již delší dobu prahnuli. Pokud patříte mezi testery iOS či iPadOS 14, tak jistě víte, že právě maličkosti dokáží udělat největší radost.

Nově jsou tedy součástí iOS a iPadOS 14 například přepracované widgety, anebo třeba knihovna aplikací, kterou si můžete nastavit namísto stránek s aplikacemi na domovské obrazovce. Kromě těchto na první pohled viditelných novinek se uživatelé konečně dočkali přepracované obrazovky příchozího hovoru, společně s přepracovanou obrazovkou, která se zobrazí po vyvolání Siri. Pokud se vám někdy stalo, že jste používali váš iPhone a někdo vám zavolal, tak se hovor objevil na celé obrazovce a museli jste ihned přestat dělat cokoliv jiného, jen abyste na hovor odpověděli. Naprosto stejně to bylo i v případě Siri – pokud jste ji vyvolali, opět jste nemohli provádět nic jiného. S příchodem iOS a iPadOS 14 však došlo k přepracování obou těchto obrazovek. Pokud zrovna aktivně vaše zařízení používáte a někdo vám zavolá, tak se hovor zobrazí jen jako malá notifikace, a tak můžete bez problémů prvně dodělat to, co jste zrovna dělali. Stejného přepracování obrazovky se dočkala i Siri, avšak v tomto případě je to o něco složitější.

Pokud v iOS či iPadOS 14 aktivujete Siri, tak se sice zobrazí ve spodní části obrazovky a nepřekryje celou obrazovku, bohužel ale stále nelze ovládat ostatní aplikace, dokud nepřestanete se Siri pracovat. Uživatelé si na tohle začali pochopitelně stěžovat, jelikož je v tomto případě jedno, jestli se Siri objeví v malém okně, anebo přes celou obrazovku. Dobrou zprávou je, že v rámci šesté vývojářské beta verze iPadOS 14 došlo k opravě této „chybky“ a uživatelé iPadů tak mohou po vyvolání Siri bez problémů pracovat na čemkoliv jiném. Bohužel se ale Apple rozhodl tuto funkci nezpřístupnit v rámci šesté beta verze iOS 14. Uživatelé iPhonů tedy mají smůlu a po vyvolání Siri nebudou schopni pracovat v rámci jiné aplikace. V tomto případě existují dvě možnosti – buď Apple počítá s tím, že je displej iPhonů o mnoho menší, a tak by práce v jiných aplikacích po vyvolání Siri nebyla praktická, anebo se výše zmíněné možnosti pro ovládání aplikací po vyvolání Siri dočkáme v rámci jedné z dalších aktualizací.