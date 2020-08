7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (31. 8. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Zakoupením aplikace eXtra Voice Recorder – Record, Add Notes & Photos získáte perfektní, a především komplexní nástroj, který vám dokáže posloužit v několika případech. S pomocí tohoto programu můžete nahrávat audiosoubory, zapisovat si různé poznámky, připínat k nim zvukové stopy, fotky a řadu dalších.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Hledáte nějaký praktický a kvalitní nástroj, který by dokázal posunout vaši produktivitu kupředu? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Be Focused Pro – Focus Timer. Ta totiž vaši práci rozdělí do menších intervalů a přestávek, díky čemuž budete schopni se daleko lépe soustředit.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Random Number Generator slouží pro generování náhodných čísel. Se samotným generováním si samozřejmě dokáže poradit hlasová asistentka Siri, která je ale bohužel závislá na internetu. To se naštěstí netýká této aplikace, ve které vám stačí zadat spodní a horní mez a máte hotovo. Program zároveň nabízí hod mincí, generátor náhodných barev a řadu dalších.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi milovníky RPG her? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na titul Baldur’s Gate. V této hře budete za záhadných okolností nuceni opustit váš domov, kvůli čemuž se vcelku rychle ocitnete v konfliktu, který je doslova na hraně války. Brzy poté navíc narazíte na temné síly, které jsou daleko nebezpečnější, než jste si kdy dokázali představit.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Další aplikace pro podporu produktivity, která dokonce pochází od stejného vývojáře jako Be Focused Pro – Focus Timer, je Chrono Plus – Time Tracker. Tento program slouží pro správu jednotlivých úkolů a zároveň vám poslouží pro analýzu měření časové náročnosti.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějaké spolehlivé řešení pro organizaci hostů na párty či večírek, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Guest List Organizer Pro. S pomocí tohoto programu můžete velice snadno vytvářet kompletní seznamy a dokonce i generovat přehledy ve formátu PDF.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Poslední aplikací, kterou si zde dnes zmíníme, potěšíme především milovníky kvalitních strategií. Osobně totiž povedete družinu nebojácných pirátů a vydáte se vstříc dobrodružství a honbě za pokladem. Na vaší cestě samozřejmě narazíte na různé nepřátele, se kterými se budete muset vypořádat.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)