Recenze smartwatch Samsung Galaxy Watch 3: Nový konkurent Apple Watch?

V dnešní recenzi se podíváme na nedávno představené nové smartwatch Galaxy Watch 3 z dílny Samsungu. Jaké jsou tyto hodinky z pohledu dlouhodobého jablíčkáře, jaké mají klady a zápory a vyplatí se do nich tedy uživateli iPhonu jít? To se dozvíte v následujících řádcích. Recenze Samsung Galaxy Watch 3 je tu.

Obsah balení

Mysleli jste si, že na příslušenství svých produktů šetří jen Apple? Chyba lávky! Minimálně u smartwatch se k němu přidá i Samsung. V balení jeho Galaxy Watch 3 toho totiž také naleznete opravdu poskrovnu. Kromě hodinek, pár manuálů k použití hodinek a magnetického nabíjecího kabelu v něm totiž nenaleznete už nic. Což o to, víc člověk ve výsledku ani nepotřebuje, jelikož nabíjecí kabel zapojí do USB-A adaptéru svého telefonu či tabletu. Osobně si však vždy říkám, že by mě přeci jen sólo nabíjecí adaptér v balení smartwatch obecně neurazil, jelikož se hodí vždy. Nicméně tuto “krabičkovou filozofii” výrobců smartwatch chápu a kritizovat je za ní rozhodně nemohu.

Technické specifikace

Za své technické specifikace se nemusí Galaxy Watch 3 vůbec stydět. Samsung je vyrábí ve dvou velikostech – konkrétně 41 mm a 45 mm – a hned třech barevných provedeních – konkrétně bronzové, stříbrné a černé. Hodinky jsou doplněny řemínky z pravé kůže se zapínáním na klasickou kovovou sponu, která je samozřejmě v barvě jejich těla. Nám dorazily na recenzi 41 mm Galaxy Watch 3 v bronzovém těle, které se dle mého názoru hodí spíše na ženské zápěstí. To mi však samozřejmě v testu nezabránilo.

V hodinkách běží operační systém Tizen, který lze bez nadsázky označit za jakýsi evergreen ve smartwatch. Jako lehce kontroverzní se může jevit kapacita úložiště, která je 8 GB – tedy 4x menší než u Apple Watch Series 5. Tento rozdíl se sice může zdát na první pohled jako naprosto šílený, ale když se člověk zamyslí nad tím, zda je vlastně schopen využít oněch 32 GB, vcelku rychle mu dojde, že jen velmi stěží. Ano, víc místa je vždy lepší než míň místa, ale zrovna u smartwatch bych osobně na velikost úložiště příliš nehleděl. Osobně vlastním Apple Watch Series 5 od jejich uvedení na trh a že bych si nějak liboval v tom, že mám takřka neomezené místo (pohledem na smartwatch), to určitě ne. Pokud se tedy budete nad těmito hodinkami rozmýšlet a právě 8 GB vám přijde jako argument proti nim, zamyslete se nad tím, kolik hudby či jiných dat, která lze do hodinek dostat se vlastně do 8 GB vejde. Myslím, že po zodpovězení této otázky budete mít jasno.

Hodinky disponují WiFi, Bluetooth a NFC konektivitou, Na trhu se pak objeví i modely, které budou podporovat LTE skrze eSIM. Zde je nutné zdůraznit, že Samsung u svých smartwatch využívá jiný systém eSIM než Apple u Apple Watch, kdy zatímco on umožňuje do hodinek vložit de facto samostatné číslo, Apple “rozdvojuje” telefonní číslo na dvě, přičemž jedno nechává na telefonu a druhé v hodinkách. Jihokorejci tedy v tomto směru na českém trhu napřed rozhodně nejsou, jelikož jdou zkrátka jinudy. Pokud vás pak zajímá konektivita, hodinky připojíte jak k Androidu od verze 5.0, tak i k iPhonům s iOS 10 a novějším – potřeba je k tomu stáhnout aplikaci Galaxy Watch.

Hodinky disponují celou řadou senzorů v čele se snímačem srdečního tepu, oxymetrem (okysličení krve), snímače intenzity světla, gyroskopem, barometrem, výškoměrem, akcelerometrem a GPS. Každý si na nich tedy najde to své. Co se týče displeje, ten je stejně jako tělo hodinek kulatý, má průměr 1,2” a je AMOLEDový. Pro jeho krytí zvolil Samsung sklo Gorilla Glass, což nelze označit jinak než jako znamenitou volbu zajišťující prvotřídní odolnost. Gorilla Glass je totiž zřejmě nejlepším výrobcem krycích tvrzených skel pro elektroniku současnosti. Pokud by vás pak zajímala vodotěsnost, výrobce udává 5 ATM, což je opět jakýsi “smartwatchový” standard. Potěší i 43hodinová výdrž baterie či přívětivá váha 48,2 gramů. Cena menších 41 mm hodinek je 11 490 korun, za větší pak zaplatíte 12 490 korun. Rozhodně se tedy nejedná o nedostupný kus elektroniky, ba naopak.

Zpracování a design

Hodnocení designu je velmi subjektivní záležitost a tudíž je nutné následující řádky vnímat ryze jako mé osobní hodnocení a nikoliv jako jakousi zjevenou pravdu, kterou byste ode mě měli převzít. Za sebe mohu (stejně jako v mých prvních dojmech z hodinek, které si můžete přečíst zde) říci, že se mi po designové stránce Galaxy Watch 3 opravdu líbí a to i přestože roky využívám hranaté Apple Watch a jsem obecně u smartwatch spíše příznivcem tohoto tvaru. Kulaté tělo ale vypadá velmi elegantně a každému je při pohledu na něj jasné, že se jedná o hodinky a nikoliv o nějaký fitness tracker či podobnou věc. Jediné, co mě trochu vyvedlo z rovnováhy, je celková tloušťka hodinek, která mi přijde opravdu velká – zejména kvůli implementaci senzorů pro monitoring uživatele. Rozhodně sice nemůžu říci, že by na ruce hodinky kvůli tomu působily nějak divně či nepřirozeně, ale kdyby něco málo shodily, nezlobil bych se. Ve srovnání s Apple Watch totiž ze zápěstí vyčnívají více.

Kdybych pak měl zhodnotit výrobní stránku hodinek, zde jim nelze vytknout absolutně nic. Tělo z nerezové oceli je totiž vyrobeno naprosto precizně a totéž musím říci i o kožených řemíncích. Vše je z výrobního hlediska dotaženo k naprosté dokonalosti, díky čemuž i působí na zápěstí jako skutečně hodnotný kus elektroniky. Ostatně, co taky za cenu, kterou si za ně Samsung účtuje, čekat?

Ovladatelnost

Samsung vsází u svých smartwatch dlouhodobě na dotykové ovládání doplněné fyzickou otočnou lunetou. Abych byl upřímný, fanda kombinace fyzického a digitálního ovládání u elektroniky jsem nikdy příliš nebyl a ani zde mi úplně tato ovladatelnost úplně nesedí. To sice ve výsledku ničemu vadit nemusí, jelikož lze hodinky pohodlně ovládat jen dotyky, ale přijde mi, že použití lunety je občas zkrátka nevyhnutelné například vzhledem k urychlení určité akce. Přeci jen, s kulatým displejem člověk pracuje úplně jinak než s displejem hranatým.

Prostředí Galaxy Watch 3 je designově velmi povedené, přehledné a celkově takové, jaké byste asi chtěli na hodinkách s kulatým displejem mít. Od Apple Watch se proto logicky značně liší, což může být pro uživatele, který by z nich přecházel, zprvu problém. Po pár dnech si ale na jiný ovládací systém a prostředí krásně zvyknete a problémy budou ty tam. Nicméně říci, že mám z ovladatelnosti Galaxy Watch 3 stejně dobrý pocit jako z ovladatelnosti Apple Watch říci nemůžu. Přívětivost OS použitého Samsungem se totiž přívětivosti watchOS zatím nerovná, alespoň tedy v mých očích.

Testování

Mé testování hodinek Galaxy Watch 3 spočívalo primárně v činnostech, které jsem zvyklý dělat s mými Apple Watch. Právě s nimi budu tedy samozřejmě hodinky od Samsungu nejvíce porovnávat, jelikož k nim mám jakožto jablíčkář nejblíže a zároveň Galaxy Watch 3 testuji pro magazín zaměřený na Apple produkty. Jaké tedy Galaxy Watch 3 ve srovnání s Apple Watch (konkrétně Series 5) v běžném životě jsou?

Psát, že upozornění z telefonu zobrazují hodinky naprosto spolehlivě je možná trochu zbytečné. Na druhou stranu, Galaxy Watch 3 jsem testoval s iPhonem, tedy telefonem, na který primárně necílí, takže je naprosto dokonalá synchronizace jeho notifikací na displeji hodinek určitě chvályhodná. V tomto případě se tedy od Apple Watch prakticky neliší.

Osobně vnímám smartwatch v poslední době mnohem víc jako super motivátora k pohybu než jako notifikátor na mém zápěstí. Na Apple Watch jsem si uzavírání kroužků aktivity dost oblíbil a jelikož funguje něco podobného – tedy plnění denních cílů – i u Samsungu, bavilo mě plnění aktivity i u nich. Stejně jako u Apple Watch, i u Galaxy Watch 3 platí, že vám na svém displeji zobrazí jen hrstku informací, přičemž pro jejich hlubší průzkum je pak dobré využít mobilní aplikaci. Pro tyto účely vytvořil Samsung aplikaci Health, kterou bych označil s trochou nadsázky jako Zdraví z iOS na steroidech, protože mi objektivně přijde opravdu lepší než řešení od Applu. Je totiž daleko komplexnější a celkově na mě působí mnohem více user-friendly a motivátorsky. Zkrátka aplikace, kterou chcete vidět, když hubnete či se dostáváte do formy, jelikož vás svými prvky namotivuje více než Zdraví. Zobrazí vám toho daleko více v dle mého daleko stravitelnější a hravější formě, která zkrátka baví vyplňovat. Mnohem důležitější než aplikace jsou však samozřejmě naměřená data, která dokáží Galaxy Watch 3 sbírat. Testoval jsem konkrétně chůzi a běh, přičemž v obou případech se data shodovala s Apple Watch na metry, maximálně pak nižší desítky metrů. Tím v žádném případě nechci říci, že jsou Apple Watch prototypem přesného měření, ale jen to, že jsou měřící schopnosti obou zařízení zhruba na stejné úrovni.

Co mě skutečně poměrně překvapilo, byla schopnost Galaxy Watch prakticky okamžitě při tréninku chůze či běhu zjistit, že jsem se zastavil. Apple Watch jsou sice přerušení aktivity schopné zaznamenat také, avšak za o poznání delší dobu než Galaxy Watch 3. Za tohle tedy patří Samsungu skutečně palec nahoru a pochvala. Rychlost, s jakou dokáží hodinky zaznamenat přerušení aktivity, je totiž skoro až neuvěřitelná. Zajímavou funkcí je též měření hladiny kyslíku v krvi, díky čemuž se o svých trénincích dozvíte další zajímavou informaci. Abych však byl upřímný, jedná se o informaci, o kterou se člověk zkrátka obejde. Velkou využitelnost v ní pro běžného uživatele nespatřuji a spatřovat nebudu velmi pravděpodobně ani u Apple Watch Series 6. Naopak měření tepové frekvence využitelné určitě je, jelikož tento údaj sleduje naprostá většina majitelů smartwatch. Hodnoty, které jsem přes Galaxy Watch 3 naměřil, dlouhodobě odpovídaly hodnotám, které mi ukazují Apple Watch – buď se s nimi zcela shodovaly, nebo se rozcházely o jednotky tepů. V obou případech se pak výrazně blížily skutečnosti, kterou není těžké ověřit jednoduchým testem – klasickým počítáním tepů za minutu.

Hodinky si zaslouží pochvalu i za jejich displej – respektive jeho čitelnost na slunci. Ta je velmi dobrá a to ze všech úhlů, na které si jen vzpomenete. Podání barev mi sice přišlo trochu horší než u Apple Watch, ale nejednalo se v žádném případě o nějaký markantní rozdíl. Upřímně – kdybych neměl Apple Watch a Galaxy Watch 3 vedle sebe, jen těžko bych na barvy nadával.

Co se týče výdrže baterie, výrobce udává u 41 mm verze slušných 43 hodin. Faktem nicméně je, že se na 43 hodin dostanete skutečně jen při úspornějším využívání bez aktivnějšího měření tepové frekvence, častějšího cvičení a obecně nižší intenzity používání. Rozhodně tím nechci říci, že hodinky vyšťavíte za pár hodin, ale na necelé dva dny se dostanete zkrátka stěží. Osobně jsem se při testování dostával zhruba na den a půl, což ve výsledku znamená, že jsem stejně dobíjel denně. Vadilo mi to? Při standardním režimu, kdy člověk vstane do práce, dorazí z práce, vyrazí na vycházku či nákup a žije prostě klidnějším stylem ne. Jakmile však člověk vyrazí na výlet s vizí několikadenní přespávačky, není úplně příjemné s sebou kvůli hodinkám táhnout další kabel a myslet na jejich nabití. Sportovně však musím uznat, že u Apple Watch to není o ničem jiném.

Resumé

Kdybych měl v závěru odpovědět na otázku, kterou jsem použil do titulku – tedy, zda jsou Galaxy Watch 3 od Samsungu novým konkurentem pro Apple Watch -, s odpovědí bych váhal. Jeden by si řekl, že s porovnáním těchto modelů nebude ve výsledku až takový problém, ale čím déle mám Galaxy Watch 3 na ruce, tím více je mi jasné, jak jinými smartwatch vlastně oproti Apple Watch jsou. Jasně, nabízí celou řadu velmi podobných či stejných funkcí, ale celkové vnímání hodinek je v obou případech zcela jiné. Apple Watch jsou zkrátka telefonem na zápěstí, kdežto Galaxy Watch 3 stále ještě hodinkami – alespoň tak na mě oba modely stále působí. Kdyby se mě tedy někdo zeptal, zda jsou Galaxy Watch 3 skvělými chytrými hodinkami, bez váhání bych odpověděl, že ano. Kdybych nicméně měl odpovědět na otázku, zda jsou lepší Apple Watch nebo Galaxy Watch 3, váhal bych a nakonec bych zřejmě odpověděl, že pro každého budou lepší jiné. Jedná se zkrátka o dva specifické kusy elektroniky, které si jistojistě najdou řadu příznivců i odpůrců. Pokud bych tedy měl předešlou recenzi shrnout do jedné rady, byla by to rada typu “dejte Galaxy Watch 3 šanci, stojí za to”. Je totiž možné, že právě vám sednou daleko více než Apple Watch a potažmo jiné smartwatch.