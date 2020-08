První dojmy jablíčkáře ze sluchátek Galaxy Buds Live a smartwatch Galaxy Watch 3 od Samsungu

Na tuto středu měl jihokorejský Samsung naplánovanou svou tradiční akci Unpacked, na které světu představil celou řadu novinek pro druhou polovinu letošního roku. S odstupem času se nemusíme bát říci, že je celá řada z nich zajímavou konkurencí produktů od Applu. Mezi ty nejžhavější pak můžeme určitě zařadit nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live a chytré hodinky Galaxy Watch 3. A právě tyto produkty se nám dnes – tedy v den zahájení jejich prodejů Galaxy Watch 3 a celých 14 dní před startem prodejů Galaxy Buds Live – podařilo ulovit do redakce, abychom si na ně mohli utvořit vlastní názor a potvrdit či vyvrátit to, zda se jedná o skutečnou konkurenci pro Apple.

Ještě než se pustíme do prvních dojmů ze sluchátek a smartwatch, raději znovu zdůrazním, že se jedná skutečně jen o první dojmy vytvořené za pár desítek minut hraní si s těmito produkty. Nejedná se tedy v žádném případě o komplexní recenzi či cokoliv podobného. I proto v následujících řádcích nenaleznete žádné podrobnější technické specifikace ani nic podobného. Berte je tedy opravdu jen jako první pohled na novinky očima jablíčkáře.

Sluchátka Samsung Galaxy Buds Live

Přiznám se, že když jsem Galaxy Buds Live na Unpacked Samsungu viděl poprvé, stejně jako naprostá většina lidí jsem se neubránil jízlivým myšlenkám, ve kterých jsem přirovnával tato sluchátka k fazolím. Proti těm sice nemám v osobním životě žádnou averzi, avšak aby jako tato luštěnina vypadala sluchátka mi přišlo popravdě dost divné.

Poměrně rozporuplný pocit jsem ze sluchátek měl i ve chvíli, když jsem si je mohl před pár hodinami poprvé prohlédnout naživo. Přeci jen, když se řekne sluchátka, naprosté většině z nás si asi vybaví jakýsi unifikovaný tvar, který je použit třeba u klasických EarPods či u jejich mladších sourozenců AirPods. Na druhou stranu, jestli někam nepatří předsudky, je to právě elektronika. Již mnohokrát jsem se totiž setkal s produktem, který se mi na první pohled jevil skoro až jako nesmysl, avšak po jeho důkladnějším osahání jsem si musel za svůj prvotní dojem vyčinit. A abych byl upřímný, po pár desítkách minut hraní si s Galaxy Buds Live musím totéž udělat i tentokrát.

V pracovním i osobním životě používám dlouhodobě AirPods a AirPods Pro, jelikož mi vzhledem k tomu, že se snažím využívat celý ekosystém Applu skutečně naplno, velmi vyhovují. Rád u nich ale mám třeba i to, jak snadno zapadnou do ucha nebo zpět do krabičky. Právě s umístěním nových Galaxy Buds Live do ucha jsem měl přitom ze začátku trochu problém, jelikož jsem “na první dobrou” úplně nepochopil, jak přesně tam mají držet. Jakmile si však sluchátko párkrát nasadí, už nemá s tímto úkonem sebemenší problém. Totéž platí i o připojování ke zdroji zvuku. To probíhá standardně přes Bluetooth, kdy stačí krabičku sluchátek jen otevřít a dále pak v nabídce Bluetooth vybrat, potažmo vše propojit přes aplikaci Galaxy Buds od Samsungu. Já se “chytře” vydal první cestou, abych záhy zjistil, že bez aplikace je naplno – tedy z hlediska ekvalizéru či ANC – nevyužiji. Neberte však předešlé řádky jako stížnosti či snad kritiku. Rád bych jimi zkrátka poukázal na to, že zvyk je železná košile a takový komfort jako AirPods jablíčkářům soudě prvních minut používání nenabídnou, což je však naprosto logické, když byly vyvíjeny zcela s jiným cílem.

Na sluchátkách je hlavní zvuk a ten mají Galaxy Buds Live dle mého názoru opravdu dobrý. Díky svému tvaru velmi slušně ucpou zvukovod a vy si tak poslech užijete bez výrazného rušení okolních zvuků. Zde se však bavíme spíše jen o pasivním potlačení okolí. Sluchátka sice disponují i aktivním potlačení okolního hluku (tedy ANC), avšak jeho funkčnost mi přišla v porovnání s AirPods Pro dost slabá. Nicméně na jakékoliv větší závěry si ještě raději počkám. Co se pak týče kýženého zvukového projevu, ten jsem se snažil vyzkoušet na co největším množství nejrůznějších skladeb a rozhodně jej nemůžu označit za špatný – ba právě naopak. Řekl bych, že kvalitou se pohybuje někde mezi AirPods a AirPods Pro, přičemž jediné, co bych trochu zatím vytkl, jsou basy. Ty mi přišly poměrně dost nevýrazné a to i když jsem si nastavil jejich zvýraznění v ekvalizéru. Jinak je ale zvukový projev opravdu dobrý – zvuk totiž není nikterak zkreslený nastavenou hlasitostí, hloubky i výšky zní přirozeně a i ve středech působí sluchátka naprosto sebejistě. Nezaznamenal jsem ani nějaké slévání tónů do jednoho nepřehledného kusu čehosi, což je bolístkou mnoha výrobců. I zde si však musím nechat určitý manévrovací prostor pro recenzi, pro kterou podrobím sluchátka testu daleko delšímu.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 3

Kromě sluchátek Galaxy Buds Live mi dnes dorazily na testy i nové smartwatch Galaxy Watch 3. I na ty jsem byl dost zvědavý, jelikož se od Apple Watch, které stejně jako AirPods dlouhodobě používám, značně liší – a to jak designem, tak i celkovou ideou.

V čem se Galaxy Watch 3 s Apple Watch shodnou, je párování s telefonem. To probíhá v obou případech přes aplikaci a je v obou případech záležitostí několika vteřin. Jakmile jsem hodinky od Samsungu nastavil a začal jsem si s nimi hrát, měl jsem z nich úplně jiný pocit než z Apple Watch. Rozhodně nechci říci, že by tyto hodinky byly hloupé či cokoliv podobného, ale zatím na mě působí spíš jako pasivní pomocník, nežli aktivní. Je přes ně sice možné dělat obrovské množství věcí, ale přijde mi, že ne až tak aktivně jako s Apple Watch. Zkrátka a dobře – nepůsobí na mě jako takový ten komandant, co vás donutí ke cvičení, k postavení se či k nadechnutí, avšak je možné, že po dalších pár hodinách testování změním názor. Už nyní si však říkám, zda by to bylo vůbec potřeba. Pasivnější hodinky totiž nemusí být ve výsledku pro mnohé uživatele na škodu, jelikož je zkrátka “jen” doplní, nikoliv dotvoří značnou část jejich osobnosti.

Myslím si, že zcela jiný dojem než z Apple Watch mám z Galaxy Watch 3 kvůli jejich ovládání, které se od Apple Watch opravdu výrazně liší. Není ani zdaleka tak moc založeno na dotycích (které zřejmě vnímám jako jakési vybízení k aktivitě), nýbrž na otáčení lunety a dotycích jen na jakési doplnění či zrychlení některých úkonů. Ano, dotyky jde u hodinek využít i ve větší míře při scrollování mezi jednotlivými plochami, ale ve výsledku vám nepřinesou o nic víc než točení lunety, kterou proto dotyky ve větší míře dříve či později nahradíte. Přiznám se, že takové ovládání je pro člověka, který “jede” dlouhodobě na dotykové vlně, poměrně nezvyklé a může působit trochu neohrabaně. Dle mého názoru je to však jedno z nejlepších řešení pro ovládání systému vzhledem k tvaru hodinek. Kruhový displej je zkrátka limitem, avšak svým způsobem krásným.

Právě design musím u Galaxy Watch 3 skutečně pochválit. Pokud patříte mezi příznivce hodinkových klasik, bude se vám zcela určitě líbit. Kulaté hodinky mají zkrátka něco do sebe a přestože si svět pozvolna zvyká na éru hranatých smartwatch, kulaté hodinky vypadají na ruce možná stále o něco přirozeněji. Člověk, který chce mít své zápěstí opravdu smart, ale zároveň nechce vybočovat z davu, tedy bude dle mého spokojený.

Co se týče svižnosti hodinek, na tu si stěžovat opravdu nelze. Tizen, který v nich běží, se podařil Samsungu optimalizovat skutečně znamenitě, díky čemuž je spouštění jednotlivých aplikací či přechody mezi plochami naprosto bleskové. Velmi pěkné je i podání barev a celkově zobrazování obsahu. Displej hodinek je totiž opravdu jemný a celkově působí kvalitně. Jak to bude s jeho odolností si nicméně odhadovat nedovolím.

První dojmy z novinek, které Samsung představil teprve ve středu, máme tedy zdárně za sebou a nyní tak už nezbývá nic jiného než se pustit do jejich testování. V tom bych se rád zaměřil co nejvíce na srovnání s jejich konkurenty ze světa Applu – tedy právě AirPods (Pro) a Apple Watch. Pokud vás tedy zajímá, jak hodnotí dlouholetý jablíčkář novinky z dílny největšího konkurenta Applu, neměli byste si magazín Letem světem Applem v následujících dnech rozhodně nechat ujít.