Recenze QNAP TS-453D: Úžasný NAS pro profesionální použití [2. část]

Po menší odmlce se opět vracíme k recenzi datového úložiště QNAP TS-453D. V první části jsme si shrnuli samotné provedení produktu a popovídali si o jeho vlastnostech. Dnes NAS ale postavíme přímo do akce a vyzkoušíme si, co vlastně dokáže. Již dříve jsme vám totiž naznačili, že tento produkt nemusí sloužit pouze pro primitivní uchovávání dat. Pojďme se tedy do toho společně pustit.

Konfigurace disků

Ještě před prvním spuštění je u NAS úložišť samozřejmě klíčové, abychom je osadili vhodnými disky. Pro účely našeho testování jsme zvolili dva SSD disky Samsung 750 EVO s kapacitou 250 GB. Samotné nasazení disků nedělá žádný problém a jednoduše nám stačí se držet manuálu. Po správném zasunutí hot-swap rámečků do NAS úložiště nám už nezbývá nic než jej konečně zapnout.

V tomto momentu otevřeme aplikaci přímo od společnosti QNAP, která se jmenuje Qfinder Pro a slouží nejen pro vyhledávání a konfiguraci síťových úložišť v domácí či firemní síti, ale v jednodušší formě zde zobrazíte i stav systému pomocí monitorování zdrojů, anebo nahrajete fotky na NAS. Z tohoto programu se můžeme v okamžiku přesunout do samotné administrace, kde se podle pokynů přihlásíme a vrhneme se na samotnou konfiguraci. Po přihlášení nám už jen postačí přejít do nástroje Úložiště a snímky, kde v levém panelu zvolíme kategorii Úložiště/Snímky.

Nyní vpravo nahoře klepneme na tlačítko Nový svazek a jak můžete v přiložené galerii vidět, podle potřeb si jej nastavíme. Pro naše testování vytvoříme statický svazek (nejrychlejší) typu RAID 0, pro což vybereme zmiňované disky od Samsungu. Nadále už nemusíme nic měnit a jednoduše nám stačí pokračovat. Administrace nás po kliknutí na tlačítko Konec upozorní na to, že ještě před vytvořením svazku dojde k naformátování samotných disků. Zde tedy klepneme na tlačítko OK.

Testování rychlostí

Vytvoření svazku samozřejmě zabere pár minut. Po dokončení této operace ale máme prakticky hotovo a můžeme se na používání NASu vrhnout v plné kráse. Proto se opět přesuneme do zmiňovaného programu Qfinder Pro a opět podle galerie si takzvaně namapujeme síťový disk. Jak sami můžete vidět, pro testování využíváme 2,5 GbE připojení skrze příslušný adaptér pro dosažení co možná nejlepších rychlostí (mapování disku si můžete prohlédnout v galerii po pravé straně).

Jakmile máme vše připraveno, můžeme se vrhnout na samotné testování. Nejprve si vyzkoušíme zápis 10GB souboru a rychlost budeme sledovat přímo v administraci NAS úložiště skrze Monitorování zdrojů. Zde jsme se dokázali „vyšplhat“ na rychlost zápisu okolo 290 MB za sekundu, díky čemuž se poměrně větší soubor přenesl v řádu desítek sekund. A jak to funguje obráceně? Při převodu z úložiště na MacBook Pro se rychlost pohybovala okolo 281 MB za sekundu.

Benchmark

Reálná data bychom měli. Nyní se přesuneme na takzvaný benchmarkový test, který provedeme skrze aplikaci AJA System Test Lite. V rámci tohoto programu si zvolíme velikost souboru a další atributy. Nástroj totiž posléze simuluje tvorbu souboru dle zadaných parametrů a pokouší se jej zapsat na příslušný svazek.

Pro potřeby našeho testování si vyzkoušíme nasimulovat video soubor s rozlišením 2048×1080 pixelů v kodeku 16bit RGB, jehož velikost činí 4 GB. I v tomto testu jsme zůstali poměrně konzistentní a rychlost zápisu činila 277 MB za sekundu a rychlost čtení byla pouze o 1 MB nižší.

Závěr

Rychlosti odpovídají slibovaným hodnotám, o kterých mluví i samotný výrobce. Jedná se o poměrně solidní rychlost například pro větší domácnosti či menší firmy, ale opomenout nesmíme ani již dříve zmiňované hráče, kteří hledají řešení pro tvorbu vlastní síťové knihovny her. NAS ale nemusíme využít pouze pro zálohování souborů. Společnost QNAP svým uživatelům přináší rozsáhlé možnosti a dokáže váš produkt proměnit například v multimediální centrum domácnosti, pomůže vám při virtualizaci a díky vlastnímu App Centeru prakticky dokáže zastat jakoukoliv roli.

V příštím díle se podíváme na slibovanou instalaci přídavné 5GbE PCIe karty. Tu si následně rovnou otestujeme a řekneme si o jejich výhodách. S její pomocí totiž dokážeme maximalizovat přenosové rychlosti a do značné míry si tak zjednodušit život.