Seznamte se s QNAP Cinema28, NAS úložištěm v podobě multimediálního centra

Spolu s příchodem NAS úložišť jsme získali řadu benefitů, a to nejen v našich domácnostech, ale například také ve firmách. NAS můžeme bezesporu označit za jakési centrum veškerého dění, kde se v bezpečné podobě nachází důležitá data. Co takhle ale přeměnit „obyčejné“ úložiště v neobyčejné multimediální centrum? Přesně s tímto si poradí aplikace Cinema28, pomocí které získáte co možná největší kontrolu nad celým multimediálním obsahem. Pojďme se na ni tedy společně podívat.

Jak Cinema28 funguje

Ve zkratce bychom mohli říct, že aplikace Cinema28 kompletně zastřešuje správu multimédií a komfortně uživateli dodává kontrolu nad vysíláním obsahu do doslova každého koutu domácnosti. Pomocí jediného rozhraní totiž můžeme spravovat všechny naše fotografie, hudbu a videa. Tento způsob navíc značně usnadňuje přehrávání obsahu. Jednoduše totiž stačí, když máme data nahraná na datovém úložišti a následně si můžeme vybrat, kam bychom je chtěli vysílat. Za vyzdvižení rozhodně stojí příjemné uživatelské prostředí. Na první pohled je totiž jasně vidět, kdo vysílá, jaký obsah a do kterého zařízení.

Jak můžeme vysílat multimediální obsah

A jakou cestou tedy můžeme streamovat? Nabízí se rovnou sedm spolehlivých způsobů, které si můžeme rozdělit na audio a video. Cinema28 dokáže přehrávat zvuk pomocí reproduktorů připojených k audio výstupům či portům USB a také dokáže spolupracovat s bezdrátovým rozhraním Bluetooth. Co se týče videa, zde je k dispozici HDMI výstup, aplikace HD Player, kterou můžeme najít v App Centeru, protokol DLNA, Chromecast a Airplay.

Podpora QNAP Qsirch

Fotogalerie QNAP Cinema28 1 QNAP Cinema28 2 QNAP Cinema28 3 QNAP Cinema28 4 +2 Fotek QNAP Cinema28 5 Vstoupit do galerie

Datová úložiště jsou centrem všech vašich dat a není tedy divu, že se v nich dokážeme snadno ztratit. Pokud totiž na našem NAS zařízení máme kupříkladu soubory od všech uživatelů domácnosti, kteří si zde ukládají například svou práci, fotografie, videa, hudbu, různé dokumenty a ostatní, není pochyb, že se jedná se o pořádnou nálož dat. Společnost QNAP naštěstí loni přišla s elegantním řešením v podobě funkce Qsirch. Jedná se totiž o výkonný vyhledávací nástroj, který mimo klasického fulltextového vyhledávání nabízí řadu pokročilejších funkcí, kdy dokáže číst například metadata a příbuzné či podobné soubory, což zvládá za pomoci strojového učení.

Pokud si tedy budete chtít prohlédnout například snímky, které bohužel nebudete moci najít, Qsirch vám s tím určitě pomůže. Osobně se mi stalo, kdy jsem chtěl přátelům ukázat fotky nového koťátka, ale nevěděl jsem, ve které podsložce se nachází. V tomto směru mi stačilo zadat klíčové slovíčko kočka a bylo hotovo.

Jak začít používat Cinema28

Abyste na svém zařízení NAS od společnosti QNAP vůbec mohli začít používat aplikaci Cinema28, budete si muset nainstalovat doplněk Media Streaming add-on. Následně se musíte ujistit, že vaše zařízení má operační systém QTS 4.3.0 nebo novější. Jakmile splníte tyto dvě jednoduché podmínky, můžete si aplikaci Cinema28 nainstalovat skrze App Center a rovnou se vrhnout do správy vašich multimédií.