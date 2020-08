Recenze QNAP TS-453D: Úžasný NAS pro profesionální použití

Svět NAS úložišť si během pár let prošel obrovskou evolucí. Od primitivních modelů, určených výhradně pro zálohování a uchovávání dat, jsme se dostali k úžasným kouskům, které se dokáží komplexně postarat o správu dat domácností a firem. V první části trojdílné recenze se jako úplně první v České republice podíváme na zoubek NASu QNAP TS-453D z čerstvě uvedené řady TS-x53D, který najde své místo i u hráčů. Rozhodně to stojí za to.

Dnes se zaměříme na oficiální specifikace a koukneme se na celkové provedení. Pojďme se do toho tedy společně pustit. Jak jsem již o pár řádků výše zmínil, jedná se o QNAP TS-453D, který již podle názvu prozrazuje, že nabízí čtyři sloty pro disky. O spolehlivý výkon NASu se stará čtyřjádrový procesor Intel Celeron J4125 s frekvencí 2,0 GHz (Turbo Boost až na 2,7 GHz) a integrovanou grafickou kartou ve spolupráci s 4GB operační pamětí typu DDR4. Některé modely z této produktové řady dokáží mimo většího prostoru pro disky také nabídnou dvojnásobnou operační paměť, tedy 8 GB.

Na zadní straně následně můžeme nalézt dva 2,5GbE porty s koncovkou RJ45, jež jsou zpětně kompatibilní i s 1GbE, 2 porty USB 3.2 Gen 1, další dva porty USB 2.0 a HDMI výstup, který si poradí s 4K videem při 60 Hz. Na přední straně na nás čeká tlačítko pro zapnutí, třetí USB 2.0 port, takzvané One Touch Copy tlačítko (určené pro nastavení snadného zálohování např. na externí USB disk) a několik diod, které informují o stavu nejen NASu, ale také jednotlivých disků.

U designu produktu se můžeme na chviličku pozastavit. NAS nabízí poměrně kompaktní rozměry, které v kombinaci s tmavou barvou tvoří ideálního parťáka do každé místnosti či kanceláře. Vzhled jako takový není ničím výjimečný a jedná se spíše o zažitou klasiku, na kterou jsme u QNAPu zvyklí. Za zmínku také rozhodně stojí tříletá záruka, přičemž máme možnost si dokoupit další dva roky navíc.

Úložiště QNAP TS-453D těží především ze svých 2,5 GbE vestavěných portů, díky kterým nabízí excelentní rychlost a je i vhodným řešením pro použití v prostředí s novým, bezdrátovým formátem Wi-Fi 6. Přesně proto je NAS vhodný například pro větší rodiny, podniky a rozhodně nesmíme opomenout na vášnivé hráče počítačových her. Tento model totiž dokáže nabídnout velké úložiště, které v kombinaci se zmiňovanou rychlostí dokáže posloužit jako síťová knihovna her. Produkt naopak „nemůžeme“ doporučit nenáročným jednotlivcům, protože by stěží dokázali naplno využít jeho potenciál.

Pojďme se nyní podívat na samotné zapojení disků. Abychom se k nim vůbec dostali, musíme nejprve odejmout přední plastový panel, který je uzamčen posuvníkem na boku. Pro odemčení jej musíme přesunout do jeho horní pozice a následně už jen stačí panel oddělat. V této chvíli před sebou vidíme 4 zmiňované pozice s hot swap rámečky. Pro dnešní recenzi vyzkoušíme zaplnit NAS na maximum a nainstalujeme do něj čtyři disky. Konkrétně se jedná o dva 1TB Seagate HDD a další dva 250GB SSD Samsung 750 EVO. Zapojení disků není žádná věda a poradí si s tím skutečně každý. Jednoduše stačí vytáhnout zmiňovaný rámeček, vložit do něj disk, přišroubovat jej třemi šroubky, vložit zpět do NASu a máme hotovo. Nyní už můžeme datové úložiště zapnout a vrhnout se na konfiguraci.

S použitím 5 GbE karty dokážeme maximalizovat přenosové rychlosti.

Ještě před prvním spuštění si ale prozradíme jednu záležitost, kterou jsme doposud vynechali. Kdybychom se totiž rozhodli i pro odmontování zadních šroubků a sundali celý plastový kryt, odhalilo by se nám celé datové síťové úložiště, tedy základní deska spolu s komponenty. Na zadní straně poté můžeme nalézt přídavný slot pro PCIe kartu. Na to se ale blíže podíváme až v třetí části naší recenze, kdy si povíme o samotných možnostech, vyzkoušíme připojit síťovou 5 GbE přídavnou kartu, propojíme ji s MacBookem Pro a otestujeme rychlost přenosu.

Na závěr nesmíme opomenout na všechny náležitosti, které nám vlastně v balíčku dorazily. Konkrétně se samozřejmě jedná o samotné NAS, napájecí kabel spolu s adaptérem, technickou dokumentaci, dva černé LAN kabely a sadu šroubků, které vám poslouží při zmiňované instalaci jednotlivých disků. V příštím díle se můžete těšit na používání datového úložiště v praxi. Podíváme se na nastavení disků, otestujeme přenosové rychlosti a zmíníme si softwarové možnosti, které QNAP svým zákazníkům nabízí.