Nejlepší aplikace na Apple Watch pro předpověď počasí

Díky moderním technologiím můžeme sledovat aktuální počasí i předpověď na další dny na našich počítačích, telefonech, televizích i tabletech. Skvělým pomocníkem při sledování počasí ale mohou být také vaše Apple Watch – a nemusí se nutně jednat jen o nativní watchOS Počasí. Které aplikace můžete na svých chytrých jablečných hodinách použít ke sledování počasí?

NOAA Radar Pro: Weather Alerts

Fotogalerie NOAA Radar Apple Watch 1 NOAA Radar Apple Watch 2 NOAA Radar Apple Watch 3 NOAA Radar Apple Watch 4 Vstoupit do galerie

Aplikace NOAA Radar Pro nabízí přesné a spolehlivé informace na základě údajů, pocházejících z Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Kromě klasické předpovědi počasí a údajích o aktuálním stavu patří mezi její funkce také informace o závažných změnách počasí, včasné varování a možnost zobrazení údajů o všech možných povětrnostních podmínkách a dalších parametrech. Aplikace funguje skvěle a nabízí opravdu přesné informace jak pro Apple Watch, tak i pro iPhone. Pro někoho nicméně může znamenat překážku nutnost platby ve výši 129 korun bez možnosti bezplatného vyzkoušení.

Weather Pro

Fotogalerie Weather Pro watchOS 1 Weather Pro watchOS 2 Weather Pro watchOS 3 Weather Pro watchOS 4 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte prémiovou placenou aplikaci, ale 129 korun vám za výše zmíněnou NOAA Radar Pro přijde moc, můžete za lidovou cenu vyzkoušet Weather Pro. Aplikace Weather Pro nabízí přesné, podrobné a spolehlivé informace o počasí s neustálými aktualizacemi, a na displeji vašich Apple Watch vám zobrazí veškeré potřebné údaje od množství srážek přes UV index nebo tlak vzduchu až po informace o teplotě či vlhkosti vzduchu.

Hello Weather

Fotogalerie Hello Weather watchOS 1 Hello Weather watchOS 2 Hello Weather watchOS 3 Hello Weather watchOS 4 Vstoupit do galerie

Kdo by chtěl sáhnout raději po bezplatné aplikaci, může vyzkoušet Hello Weather. Nenechte se odradit jásavou kreslenou ikonkou – Hello Weather bere předpověď počasí vážně a zodpovědně, a dokáže vám poskytnout nejen informace o tom, jaké počasí je zrovna ve vaší lokalitě, ale přinese vám také předpovědi na další dny, podrobné údaje o vlhkosti vzduchu, větru, srážkách, tlaku vzduchu a dalších podmínkách, nebo třeba informace o tom, kdy zapadá a vychází slunce.

Carrot Weather

Fotogalerie Carrot Weather watchOS 1 Carrot Weather watchOS 2 Carrot Weather watchOS 3 Carrot Weather watchOS 4 Vstoupit do galerie

Aplikace Carrot Weather je nejen mezi jablíčkáři oblíbenou klasikou, a velikou oblibu si získala kromě jiného také v regionech, kde nebyla dostupná tradiční Dark Sky. Carrot Weather se vyznačuje nejen originálním a vtipným způsobem předpovědi počasí, ale také přesnými, detailními a spolehlivými informacemi o tom, jak je zrovna venku, jaké počasí vás čeká v následujících dnech, nabízí notifikace ohledně změn počasí, ale třeba také řadu zábavných prvků.