Na Apple TV+ dorazí na podzim hned tři nové dokumentární seriály

Jablečná společnost se i přes aktuální nepříznivé podmínky snaží neustále aktualizovat a obohacovat svou službu Apple TV+, o čemž svědčí nejen exkluzivní smlouvy s mnoha známými tvářemi, ale také dohody s nejrůznějšími filmaři a proslulými režiséry. Kromě Emancipation s Willem Smithem se tak máme dočkat i dalších celovečerních trháků, které nám vytřou zrak. Nenechte se však zmást, Apple se v případě své služby nechce zaměřit výhradně na frenetickou akci, klasické bijáky a nebo standardní seriály. Své místo mají i dokumenty a dokumentární pořady, které sledují nejen osudy zajímavých osobností, ale pojednávají také o některém z důležitých témat naší doby, díky čemuž mohou fungovat i jako vzdělávací prostředek.

Právě proto se Apple pochlubil rovnou se třemi novými dokumentárními snímky, které si to na podzim zamíří na Apple TV+. Každý z nich se může pochlubit úplně jiným zaměřením, stylem vyprávění i podáváním faktů. Zatímco přírodovědecký Tiny World seznámí ústy Paula Rudda diváky se světem těch nejmenších zvířat a dá nám v 6 různorodých epizodách nahlédnout po pokličku toho, jak tito živočichové žijí, v případě série Becoming You se podíváme do Nepálu. Právě tam budeme sledovat osudy dětí, které prožijí svých prvních 2000 dní a zařadí se do chodu tamní společnosti, která je přinejmenším unikátní.

Dokument má zachytit například i život mnichů a kromě Nepálu nás krátce seznámí i s Japonskem a Borneem. Potěší i datum vydání, které je stanovené na 13. listopadu, kdy se dočkáme všech 6 epizod. Poslední sérií je pak Earth at Night in Color, kterou odvypráví Tom Hiddleston a 4. prosince nás zavede do nebezpečného prostředí šelem a divokých zvířat, která žijí především noční život. Šest dílů pak zachytí zvířecí říši na několika různých kontinentech, africkými pláněmi počínaje a Arktidou konče. Uvidíme, jak se Apple tento netradiční počin vydaří.