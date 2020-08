Assembled in Mexico? Jeden z hlavních výrobců iPhonů přemýšlí nad výstavbou továrny v Mexiku

Jablečná společnost se poslední dobou snaží zoufale přemístit svou výrobu do jakýchkoliv jiných zemí kromě Číny, kde hrozí odplata za postupně se zhoršující vztahy mezi Čínou a Spojenými státy, které vyústily nejen v diskriminaci společnosti Huawei, ale také zákaz služeb jako je WeChat nebo TikTok. Kromě blízkých států jako je Indie a Tchaj-wan však technologický gigant pokukuje i po dalších lukrativních příležitostech, které by mu nabídly konkurenční výhodu. Spolu s cenným partnerem v podobě Foxconnu se tak Apple nově poohlíží po továrně v Mexiku, kde by mohlo docházet k výrobě iPhonů a pokrytí poptávky.

Investice Foxconnu do zcela nové továrny v Mexiku, která by sloužila výhradně k výrobě iPhonů a zajistila by nejen příliv dalšího kapitálu, ale také by snížila závislost na Číně, což by prospělo jak obchodním partnerům Applu, tak samotné jablečné společnosti. Na finální rozhodnutí si nicméně ještě nějakou dobu pravděpodobně počkáme. Foxconn chce totiž zvážit pro a proti, zamyslet se nad důsledky a přijít s konečným verdiktem až před koncem roku. Podle odhadů by ale výstavba továrny mohla začít neprodleně po oficiálním prohlášení, tudíž by se výroba mohla rozjet již během třetího kvartálu příštího roku. Podobné plány má tak podle interních zdrojů i společnost Pegatron, avšak tam není jisté, zda její pohnutky počítají se zapojením Applu, nebo se chce dodavatel zaměřit na jiná zařízení. Ostatně, není divu, že se tolik společností hodlá přesunout do Latinské Ameriky. Tuto iniciativu původně podnítila vláda Spojených států a zejména americký prezident Donald Trump, který chce podporovat vytváření pracovních míst a eventuálně snížit závislost na Číně.