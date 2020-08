Alza si nechala prověřit Black Friday u Hlídače shopů

Alza.cz pokračuje v aktivní spolupráci s Hlídačem shopů. Nechala provést audit všech slev nabízených v českém e-shopu v rámci včera spuštěné akce Black Friday. Jedná se o další z řady aktivit, kterými se firma na základě zpětné vazby od zákazníků neustále snaží zlepšovat své procesy nastavování transparentních slev. Alza.cz dlouhodobě usiluje o transparentní a férový přístup, proto otevřeně komentuje cenovou politiku v rámci různých pobídek. S Hlídačem shopů spolupracuje od loňského podzimu, kdy mu firma začala proaktivně poskytovat data o cenách.

„Umělé navyšování původní ceny, aby bylo možné komunikovat větší slevu, je naprosto v rozporu s našimi pravidly. Abychom ještě více minimalizovali riziko případné chyby, požádali jsme před spuštěním aktuální akce Hlídač shopů o provedení kompletního auditu,“ uvedl k pokračování spolupráce mezi firmami Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz. „Jako internetová jednička v Česku chceme dlouhodobě jít v otázce férové komunikace příkladem pro celý trh,“ dodává. Alza proto také změnila způsob určování původní ceny – pro v pondělí zahájený Black Friday vychází z částky, za kterou daný produkt reálně prodávala v posledních devadesáti dnech, místo té, která platila při uvedení produktu na trh. V případě, že se najde zboží, u něhož škrtnutá částka a výše komunikované slevy neodpovídají těmto interním pravidlům, dochází vždy k okamžité nápravě.

„Hlavním cílem Hlídače shopů je narovnání historické praxe, kdy naprostá většina českých e-shopů uvádí nereálné slevy v rámci svých akcí. Jsme rádi, že Alza.cz je jedna z prvních, která se prokazatelně snaží o totéž, co my. V rámci aktuální slevové akce jsme zkontrolovali všechny produkty, aby uváděná sleva byla reálná a reflektovala prodejní ceny za poslední měsíce. Tento námi definovaný výpočet plánujeme postupně změnit podle nové směrnice EU, která by měla platit do dvou let. Tou by se měly řídit všechny české e-shopy a my jim v tom rádi pomůžeme,“ doplňuje Jakub Balada, spoluzakladatel firmy Apify.

„V současnosti monitorujeme 13 největších českých e-shopů a přes milion produktů. Přidali jsme k nim jednoduché ověření vývoje cen, aby se spotřebitel snadno orientoval a poznal, kdy je nabízená sleva skutečná a cena výhodná. Naši uživatelé již naistalovali téměř 17 tisíc rozšíření. I proto si velmi ceníme aktivního přístupu velkých hráčů, jako je Alza,” prohlásil Jakub Turner, obchodní ředitel Keboola.

Striktní interní standardy pro komunikaci výše slev Alza zavedla před třemi lety. Následně upravila u tisíců položek škrtnutou původní cenu, aby reflektovala cenovou erozi, ke které zejména v oblasti IT a elektro zboží v průběhu času dochází.

Hlídač shopů je neziskový projekt, jehož cílem je chránit české spotřebitele před vynalézavostí marketingových oddělení velkých českých e-shopů. Více než tři roky monitoruje vývoj cen produktů u největších hráčů české e-commerce, včetně uváděné slevy a „původní ceny“, ze které byla vypočítána. Zákazník si tedy může jednoduše ověřit, zda je nákup skutečně tak výhodný, jak je deklarováno.