7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (28. 8. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže rádi fotíte a hledáte nějaký nástroj, který by vám focení dokázal usnadnit a zároveň by dokázal vylepšit vaše snímky, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Night Mode-Long Exposure Video. S pomocí této aplikace můžete fotit perfektní snímky, pohrát si s expozicí, fotit skvělé fotky i v noci a samozřejmě se zde nachází řada dalších a užitečných efektů.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jednoduchá aplikace Hearo – Live Captions slouží k jedinému účelu. Převádí totiž mluvené slovo do textové podoby, přičemž se samotný text v reálném čase zobrazuje na displeji vašeho iPhonu. Jednoduše stačí klepnout na tlačítko mikrofonu a pro ukončení tento krok opakovat.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Rádi byste si zahráli nějakou parádní střílečku, která je doslova nabitá akcí? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohl zaujmout titul Full Frontal Assault. V této hře je váš úkol takový, abyste dokázali ubránit kopec před nepřátelskými výsadkáři, tanky, bojovými vozidly a loděmi. K dispozici budete mít řadu zbraní.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Jestliže se považujete za fanouška šachu a rádi byste si tuto hru zahráliv několika různých obtížnostech i na vašem iPhonu či iPadu, zbystřete. V akci se totiž momentálně nachází hra Chess Pro – Ultimate Edition, která vás dokonce naučí tuto logickou hru hrát od úplných základů.

Původní cena: 179 Kč (149 Kč)

V zábavné hře Big Truck -Mine Express Racing se zhostíte role řidiče velkého stavebního auta, se kterým se vydáte na různé cesty. Vaším úkolem bude, abyste dané a nebezpečné trasy projeli co možná nejbezpečněji a doručili náklad z bodu A do bodu B. Dávejte si také pozor na to, aby se vám náklad nevysypal, protože tak přijdete o patřičnou odměnu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace SafeInCloud Pro získáte perfektně zpracovaného správce hesel. V rámci tohoto programu si můžete zapisovat vaše hesla a přihlašovací údaje, které jsou následně zabezpečeny ve vaší databázi. K datům následně můžete přistupovat s pomocí telefonu, tabletu, Macu či PC.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Jaké by to asi bylo, kdybyste se ocitli v legendárních časech nebojácných gladiátorů a tuto roli si sami vyzkoušeli? Přesně tohle vám umožní hra Story of a Gladiator, kde se v aréně utkáte s vlnami různých nepřátel a vaším úkolem bude, abyste postupně získali titul šampiona.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)