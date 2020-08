Objevily se další screenshoty z nastavení iPhonů 12

Ještě před pár desítkami hodin se dala letošní snaha Applu udržet fotky, videa či screenshoty z nových iPhonů 12 pod pokličkou hodnotit velmi pozitivně. Vše však vzalo za své včerejším velkým únikem fotek a videí, na který navazuje dnes další – o něco menší. Ten zachycuje stejně jako včera část nastavení novinek, o kterých si tak můžeme udělat vcelku slušnou představu.

Screenshoty z iPhonu 12, které se nyní dostaly na veřejnost, sdílel na svém Twitteru jako první uživatel @MajinBuOfficial, který se v minulosti již několikrát podobným kouskem blýskl. Snímky obrazovky zachycují konkrétně rozhraní pro nastavení fotoaparátu a mobilních dat, do kterých přibyla k položce 3G a 4G položka 5G. Tu Apple v nastavení popisuje jako možnost pro zrychlení datového připojení a zlepšení kvality hlasu při hovorech. Co se pak týče nastavení fotoaparátu, to odhaluje například možnost natáčení 4K ve 120fps či slo-mo 4K ve 240fps. Je nicméně možné, že se nejedná o nejvyšší možné nastavení fotoaparátu.

Kdy přesně Apple nové iPhony představí není zatím tak úplně jasné. Před pár týdny totiž při oznamování finančních výsledků uvedl, že telefony letos dorazí později než je pro ně obvyklé. Neupřesnil však, zda tím myslí “jen” spuštění jejich prodejů, nebo i představení. Čím dál více zdrojů se nicméně přiklání ke druhé variantě a představení novinek prorokují až n říjen. Jasněji budeme nicméně mít stejně až v horizontu několika následujících týdnů.