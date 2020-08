Applu unikly screenshoty z nastavení iPhonu 12 Pro. Potvrdily LiDAR i testy 120Hz displeje

Přestože byl svět ještě před pár dny smířený s tím, že 120Hz displeje, které zajistí plynulejší zobrazování pohybujícího se obsahu, na iPhony 12 Pro nedorazí, nyní se zdá, že tomu nakonec bude přeci jen jinak. Dnes v noci totiž leaker Jon Prosser a youtuber EverethingApplePro ukázali celou řadu uniklých screenshotů z testovací jednotky iPhonu 12 Pro, na kterých jsou mimo jiné zachycena právě nastavení pro aktivaci 120Hz.

Snímky, které si můžete prohlédnout v galerii níže, pochází dle Prossera z modelu sloužícího k ověření kvality výroby. Jedná se pak konkrétně o model 12 Pro Max se 6,7” displejem, který by měl být zároveň nejdražším nabízeným telefonem. Screenshoty z jeho nastavení zachycují jak přepínač pro aktivaci vyšší obnovovací frekvence, tak i přepínač pro aktivaci adaptivní obnovovací frekvence displeje, který by automaticky zapínal 120Hz v případě, že by si to zobrazovaný obsah na displeji zrovna žádal. Prosser nicméně poznamenává, že ne všechny testovací iPhony 12 Pro jsou 120Hz displeji vybaveny a tudíž stále existuje určitá šance, že přeci jen nedorazí. Je však poměrně malá.

Nejen displej

Screenshoty, které se v noci objevily, dále zachycují nastavení pro LiDAR senzor, který dokáže 3D mapovat objekty kolem něj. Ten by měl dle nastavení výrazně pomoci v automatickém ostření, které by tak mělo být ještě rychlejší a kvalitnější, a dále pak s detekcí objektů ve videu a s nočním režimem. Jak přesně v nočním režimu pomůže sice není v tuto chvíli úplně jasné, dá se však očekávat, že díky jeho mapování okolí bude iPhone softwarově schopen zvýrazňovat některé objekty. Zajímavým detailem na screenshotech je rovněž zobrazování AM/PM vedle dvanáctihodinového času či stejně velký výřez, který je zachycen nikoliv na screenshotech, ale na fotkách telefonu.