Zpříjemněte si návrat do školy skvělými slevami na iPady a Macy u iWantu

Komerční sdělení: Prázdniny utekly neuvěřitelnou rychlostí a to pro školáky a studenty znamená jediné – návrat do školních lavic klepe na dveře. Aby byl letošní školní rok (nebo alespoň jeho začátek) co možná nejpříjemnější, spustil iWant tradiční slevovou akci Zpátky do školy, díky které lze při nákupu iPadů či Maců ušetřit až 10 %. K získání slevy přitom stačí velmi málo – konkrétně prokázat se platným průkazem ISIC/ITIC nebo potvrzením o studiu či zaměstnání ve školství.

Jednou z nejlepších voleb pro studenty je bezesporu MacBook Air. Jedná se totiž o velmi kvalitní a solidně výkonný laptop s krásným designem, vynikajícím displejem, dlouhou výdrží baterie a hlavně pak kompaktními rozměry a nízkou váhou, díky čemuž jej lze jednoduše přenášet v batohu, aniž byste postřehli, že jej v něm vůbec máte. Díky slevě v rámci akce Zpátky do školy jej nyní lze získat již od báječnách 26 991 korun. Potřebujete něco výkonnějšího? Žádný problém. Do akce Zpátky do školy se totiž dostalo obrovské množství Maců, ze kterých si tak vybere skutečně každý. Sáhnout můžete třeba i po vlajkové lodi mezi notebooky Applu ve formě 16” MacBooku Pro. I na něm lze 10 % ušetřit, což není vzhledem k jeho vysokým cenám ve všech konfiguracích vůbec špatná zpráva.

Pokud před notebooky upřednostňujete spíše tablety, určitě vás potěší, že při nákupu iPadů lze získat slevu ve výši 8 %. Ta platí jak na levnější modely, tak i ty nejlepší – tedy konkrétně iPady Pro (2020). Vybírat samozřejmě můžete z obrovského množství barev, úložných konfigurací a samozřejmě i modelových řad. Zkrátka a dobře, z nabídky tabletů od Applu si nyní vybere skutečně každý.

Mrzí vás, že už nejste student a tudíž si nemůžete podobné akce užít i vy? Chyba lávky! iWant si totiž připravil malou akci i pro tyto případy. Základní 32GB iPad ve verzi s WiFi tak lze díky ní získat bez jakéhokoliv potvrzení už za 8990 korun – tedy s příjemnou slevou 1000 korun.