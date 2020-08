Studio Bushiroad představilo karetní bojovku Invictus: Lost Soul

Kvalitních karetních her je na mobilní zařízení minimum a většina z nich v otázce hratelnosti příliš nevybočuje. Vývojáři zkrátka vsázejí na zavedené postupy, standardy a příliš se nesnaží inovovat, pokud to není vyloženě třeba. Naštěstí se ale jednou za čas objeví zajímavý mix žánrů, který nabízí nejen unikátní kombinaci dvou na první pohled vzdálených kategorií her, ale zároveň se může pochlubit dynamickými herními aspekty a mechanikami, které vás ani po pár hodinách neomrzí. Nejinak je tomu i u karetní bojovky Invictus: Lost Soul, kterou před pár týdny oznámilo studio Bushiroad International ve spolupráci s True Axion. Od té doby bylo ale ticho po pěšině a řada fanoušků začínala počítat s tím, že se tohoto unikátního kousku dočkáme až za mnoho měsíců.

Tvůrci nicméně překvapili a vytasili se s první várkou regionů, které si tuto pecku užijí. Řeč je pak konkrétně o Austrálii, Malajsii, Novém Zélandu, Filipínách a Singapuru. Podle slov vývojářů se ale zbytek světa nemusí bát a hra se postupně rozšíří do většiny zemí. Tedy alespoň v případě, že bude východní vydání úspěšné a hra se mezi hráči uchytí. Tak či onak, stávající „betaverze“ má nabídnout nejen vynikající grafickou stránku a unikátní vizuál, ale také působivé souboje jeden na jednoho, které se bude odvíjet podle toho, jakou kartu budete mít zrovna v balíčku. Snadno se tak může stát, že vás soupeř díky štěstí převálcuje. Ale nemusíte zoufat, sadu karet si můžete namíchat sami, a výrazně tak ovlivnit vás potenciální úspěch, či naopak fatální prohru. Samozřejmě nebude chybět získávání nových předmětů, vylepšování těch stávajících a výběr hrdinů, s nimiž se do soubojů pustíte. Tak či onak, doporučujeme sledovat dění kolem vývoje a přinejmenším se podívat na nejnovější trailer, který byl ku příležitosti prvotního vydání uveřejněn, popřípadě můžete zamířit i na App Store a doufat, že se brzy studio smiluje.