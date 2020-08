Žádný koronavirus. Za pozdním příchodem iPhonů 12 může stát jedno z nejočekávanějších vylepšení

Když Apple před pár týdny při oznamování finančních výsledků přiznal, že letošní iPhony dorazí později než jejich předchůdci, prakticky nikoho tato slova nezaskočila. S odsunutím prodejů telefonů se totiž vzhledem k pandemii koronaviru, která výrazně ovlivnila plány celého světa víceméně počítalo. Podle analytika Rosse Younga a leakera Jona Prossera však nemusí být koronavirus hlavním důvodem, proč telefony dorazí později.

Oba zdroje se shodují na tom, že odložení prodejů iPhonů 12 může souviset i se snahou dostat do řady Pro 120Hz displeje, po kterých mnozí jablíčkáři v posledních letech volají. Apple s nimi podle Younga zprvu vůbec nemusel počítat, ale na poslední chvíli svůj záměr zřejmě přehodnotil a nyní se může snažit dohnat ztracený čas. Zatímco s panely nebyly podle Youngových zdrojů žádné větší problémy, výroba jejich ovládacích obvodů měla váznout. A právě proto si nyní zdroje myslí, že se Apple pokouší hrát o čas, který je potřeba ke zdárnému dotažení této novinky ke konci. Zda se to povede či nikoliv je však stále ve hvězdách. To ale nemusí ve výsledku Applu příliš vadit, jelikož letošní zpoždění bez problému omluví právě pandemií koronaviru.

120Hz obnovovací frekvenci měl Apple vnuknout jen modelům z řady Pro s tím, že se měla automaticky přizpůsobovat zobrazovanému obsahu, díky čemuž mělo být její využívání jednak velmi přirozené a zároveň šetrné na baterii telefonu. Hlavním přínosem novinky mělo být plynulejší zobrazování pohybujícího se obsahu na displejích telefonů, jelikož ty měly zobrazovaný obraz obnovovat dvojnásobnou rychlostí – tedy místo 60 obnovení za sekundu hned 120x za sekundu. Nezbývá než doufat, že se Applu nakonec skutečně tato vychytávka podaří zrealizovat a letošní řada Pro se 120Hz displeji pochlubí.