WD přichází s novým externím diskem My Passport SSD, je předurčen pro rychlost a zvýšení produktivity

Společnost Western Digital Corp. představila nový externí disk se značkou WD My PassportTM SSD. Disk je určen pro všechny zákazníky, kteří potřebují zvýšit svoji produktivitu a chránit svůj drahocenný digitální obsah, aniž by museli dělat kompromisy mezi kvalitou a atraktivním vzhledem používaného produktu. Nový externí disk WD My Passport SSD bude dodáván v kapacitách až 2 TB*. Disk ve štíhlém provedení v kompaktním kovovém designu nabízí bleskové rychlosti přenosu dat díky použité technologii NVMe™. Nový externí disk, který se vejde pohodlně do dlaně jedné ruky, nabízí uživatelům jak v práci, tak i doma spolehlivé ukládání dat, jejich ochranu a rychlý přístup k uloženému důležitému digitálnímu obsahu.

„Nový disk My Passport SSD přináší rychlost, spolehlivost a funkce, které uživatelé od našich produktů očekávají,” říká Susan Parková, viceprezidentka společnosti Western Digital pro zákaznická řešení, a dodává: „Jedná se o výkonné a sofistikované zařízení pro všechny tvůrce nebo správce digitálního obsahu, ale i počítačové nadšence, kteří potřebují přesouvat složky velkou rychlostí. Zaoblené rohy, vlnící se reliéf a měkké hrany zvyšují pohodlné přenášení a práci s diskem My Passsport SSD. Na první pohled je pak jasné, že je to produkt z oceňované řady My Passport.”

Ideální pro každodenní používání

Zákazníci, víc než kdy předtím, hledají, jak posílit svoji produktivitu tím, že uchovávají své dokumenty a stále rostoucí digitální obsah u sebe. Tvůrci mohou přesouvat a editovat digitální obsah ve vysokém rozlišení díky novému externímu disku My Passport SSD dvakrát rychleji ve srovnání s předchozí verzí disku, a šetří tak čas na to, aby zvládli víc práce. Profesionálové mohou ukládat svá data na tento disk ať už pracují s notebookem nebo stolním počítačem doma, v kanceláři nebo kdekoli na cestách.

Nový vzhled výkonného SSD

My Passsport se značkou WD je navržen od základů tak, aby poskytoval všestranně spolehlivý výkon a zároveň přinášel dotek luxusu. Důstojný kovový design je stylový, ale také odolný. Disk se dobře drží a snadno se vejde do tašky nebo kapsy, umožňuje uživatelům nosit jejich digitální obsah kamkoli je život zavede a současně pokračovat v produktivní práci. K dostání budou tyto disky v řadě moderních barev, včetně šedé, modré, červené a zlaté. Uživatelé si tak budou moci vybrat disk, který se nejlépe hodí k jejich životnímu stylu.

Nový My Passsport SSD nabízí vlastnosti a funkce, které uživatelé potřebují a chtějí, včetně:

Bleskové rychlosti technologie NVMe s rychlostí čtení až 1 050 MB/s 1 a rychlostí zápisu až 1 000 MB/s 1

a rychlostí zápisu až 1 000 MB/s 256bitového hardwarového AES šifrování a ochrany heslem pro snazší ochranu drahocenného obsahu

Odolnosti na otřesy a vibrace. Disk odolá pádu z výšky až 1,98 m

Přiloženého softwaru usnadňujícího zálohování velkých dokumentů na disk nebo do cloudových úložišť 3

Technologie USB 3.2 Gen. 2 s kabelem pro USB-C a adaptérem pro USB-A

Disk funguje ihned po rozbalení a je kompatibilní s platformu Mac i PC

Cena a dostupnost

Na disk My Passport SSD je poskytována pětiletá omezená záruka. Je nyní k dostání v kapacitách 500 GB a 1 TB v šedé barvě. Doporučená koncová cena začíná na 159 EUR u 500GB modelu a 260 EUR u 1TB modelu.