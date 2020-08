Blíží se brzký příchod nových „levných“ externích displejů od Applu? Ty od LG hlásí po světě vyprodáno

Je to teprve pár týdnů, co jsme informovali o tom, že Apple znenadání vyprodal externí 5G displeje z dílny LG pod modelovou značkou UltraFine, které si fanoušci poměrně oblíbili. Přesto se doslova ze dne na den po většině kusů slehla zem a řada uživatelů si už pomalu začínala myslet, že za tím vězí i něco jiného než jen neschopnost dostatečně pokrýt poptávku. Podle nedávných spekulací, které se internetem šířily několik měsíců nazpět, totiž Apple potichu kutí své vlastní 4K či 5K displeje, které by nahradily stávající konkurenci a cílily by zejména na méně náročné uživatele. Tak či onak, stále se jedná o pouhé spekulace a větší pozornost momentálně zaujímá fakt, že se podobného osudu dočkaly i 4K obrazovky od LG.

Ačkoliv je v České republice displej stále k mání, v případě Spojených států, Kanady, Austrálie a několika dalších zemí hlásí online obchod Applu v případě LG UltraFine 4K beznadějně vyprodáno. Dalo by se sice argumentovat tím, že se jablečná společnost systematicky zbavuje jednotlivých modelů a brzy chystá velkolepé oznámení vlastní alternativy, nicméně samotná produktová webová stránka stále běží a spíše to vypadá na problémy s výrobou. Kromě toho se dražší a větší 5K bratříček od července nenaskladnil a dalo by se tedy čekat, že se LG potýká s pěknými zádrhely v dodávání nových kusů. Uvidíme, jaká z těchto dvou variant to nakonec bude. Jisté ale je, že pokud po tomto unikátním kousku s rozlišením 3,840 x 2,160 pixelů a 23.7palcovým displejem pokukujete, doporučujeme příliš neváhat. Je totiž možné, že jakmile z pultů tuzemských obchodů zmizí hned tak se do nich nevrátí.