Blíží se příchod nových 5K displejů Applu? Ty od LG hlásí na Online Storu “vyprodáno”

Jablíčkáři takřka z celého světa si začínají v posledních hodinách všímat toho, že Apple znenadání “vyprodal” externí 5K displeje LG UltraFine, které na svém Online Storu dlouhodobě prodával a v minulosti nic nenasvědčovalo tomu, že by se to chystal změnit. Zatímco v České republice jsou (v době psaní tohoto článku) displeje na Online Storu zatím dostupné i se solidní dobou doručení), v zahraničí v čele s USA, Kanadou, Velkou Británií či Brazílií je takto jednoduše neseženete.

Je otázkou, co může za nedostupností displejů být. Vysvětlením mohou být potíže s výrobou, do kterých se mohlo LG v souvislosti s koronavirovou pandemií klidně dotat, ale také vyšlapávání cestičky Applem pro příchod svých vlastních 5K displejů, kterými by cílil na méně náročné uživatele, jenž nevyužijí vlastnosti vloni představeného XDR. Ostatně, o pracích Applu na “levném” externím displeje pro běžné uživatele se před pár měsíci hovořilo poměrně nahlas, avšak všechny tyto zvěsti pozvolna utichly a tudíž v současnosti nikdo netuší, jak na tom vývoj novinky je či není.

Obecně se dá říci, že by jablíčkáře zcela určitě daleko více potěšilo, kdyby byla nedostupnost displejů zapříčiněna právě přípravami displeje z dílny Applu. V minulosti totiž kalifornský gigant nabízel uspokojivé modely, které navíc nebyly tak cenově nedostupné jako je dnes Pro Display XDR. Přestože byly uživatelsky poměrně oblíbené, Apple se jim rozhodl dát vale a ve své nabídce je vyměnil za řešení od LG, která jsou sice kvalitní, avšak bez designového i technologického rukopisu Applu.