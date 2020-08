Sleva pro vás: Elektrokoloběžky Xiaomi za skvělé ceny

Komerční sdělení: Je to nový týden a s ním i nová Sleva pro vás u našeho partnera Mobil Pohotovost. I tentokrát spadla cena zlevněného produktu o velmi slušnou částku, díky čemuž pro vás bude zcela určitě velmi lákavý – tím spíš, když se jedná o top model v rámci své cenové kategorie. Řeč je tentokrát o elektrokoloběžkách od Xiaomi, které lze nyní získat s 10% slevami.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Koloběžka Electric Scooter Essential lze označit za základní model z dílny Xiaomi. To se však na jejích vlastnostech prakticky vůbec nepodepisuje, jelikož jsou více než zajímavé. Přestože váží pouhých 12 kilogramů, dokáže vás dovézt až do vzdálenosti 20 km a to i při rychlosti 20 km/h. Koloběžka je vyrobena z letecké hliníkové slitiny a nabízí třeba i LED displej, tempomat či E-ABS brzdový systém na předním kole. Nosnost koloběžky je velmi slušných 100 kg.

Běžná cena koloběžky Electric Scooter Esential je 10990 korun, díky slevovému kódu lsa ji však můžete získat za 9891 korun.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Rádi byste trochu něco “divočejšího”, avšak stále cenově dostupného? Pak sáhněte po modelu Mi Electric Scooter 1S. Ten sice váží jen o půl kilogramu více než předešlý model, avšak nabízí dojezd 30 km a maximální rychlost 30 km/h. Těšit se u něj též můžete na displej, E-ABS na předním kole či tělo z letecké hliníkové oceli, ale také třeba na duální brzdový systém, díky kterému bude brzdění na prakticky jakémkoliv terénu úplná hračka.

Běžná cena koloběžky Electric Scooter 1S je 13990 korun, díky slevovému kódu lsa ji však můžete získat za 12591 korun.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Jde vám primárně o co největší dojezd, ale oceníte i slušný výkon motoru? Ideální volbou je Mi Electric Scooter Pro 2. Ten totiž nabízí při váze 14,2 kilogramu parádní dojezd 45 kilometrů a výkon motoru 300 W. Jinak u něj potěší věci, kterými se chlubí i předešlé dva modely – tedy jak displej, tak E-ABS či duální brzdný systém, tak i tempomat nebo odolné tělo z letecké hliníkové slitiny. Zkrátka a dobře, jeho koupě špatnou volbou nebude.

Běžná cena koloběžky Electric Scooter Pro je 16990 korun, díky slevovému kódu lsa ji však můžete získat za 15291 korun.