Podívejte se na unikátní prototyp Macu Mini s dockem pro iPod

Poslední dobou sociální síť Twitter doslova zaplavují snímky a záběry prototypů z dílny jablečné společnosti, které z nějakého důvodu nikdy nespatřily světlo světa a na jejich technické specifikace i design se můžeme podívat pouze prostřednictvím léta starých dokumentů. Konkrétně pak s podobnými střípky informací přichází leaker a uživatel @DongleBookPro, který nově vyštrachal speciální složku týkající se Macu Mini první generace, avšak v podobě experimentálního prototypu. O tom svědčí nejen odvážnější design, byť se od toho stávajícího na první pohled příliš neliší, a celkově jiné pojetí různorodých funkcí, nicméně také unikátní dock pro iPod, který měl sloužit jako především jako efektivní propojení těchto dvou zařízení.

Premisou pak byl 30pinový konektor, který však Apple oficiálně na svých zařízeních nikdy nepředstavil a jednalo se spíše o experimentální technologii, která měla předznamenat přicházející éru. Přesto se podle odhadů tehdy podobný dock zkrátka nechytil a Apple se raději rozhodl odložit tento nápad na neurčito. Kromě toho zde hrál roli další, o poznání složitější problém, který tkvěl především v tom, že by se s další generací design iPodu Nano změnil, a tudíž by bylo nutné tomu náležitě přizpůsobit i dock. Kvůli nepraktičnosti tak nakonec celý koncept zůstal v šuplíku a Apple se raději rozhodl sáhnout po tradičním vzhledu. Přesto se však jedná o zajímavý náhled do minulosti jablečné společnosti a především jasná ukázka toho, jak mohla tehdejší první generace Macu Mini vlastně vypadat. Teď už je na něco podobného asi pozdě, ale kdoví? Možná jednou Apple přijde s technologií, která se po letech k tomuto unikátnímu nápadu vratí