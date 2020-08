Na iPhony míří odvážné strategické RPG Epic Odyssey

Chtěli jste si někdy vyzkoušet jaké to je, být hrdinou z legendárních bájí? Většina novodobých RPG vám tuto možnost sice nabídne, ale lze argumentovat tím, že je většina na jedno brdo a málokterá hra na hrdiny se výrazně vymyká dosavadnímu standardu. To naštěstí není případ nového přírůstku v podobě Epic Odyssey, tedy svérázného RPG, kde budeme dávat dohromady tým hrdinů a bojovat proti neméně udatným bossům a nestvůrám. Samozřejmě nebude chybět až 30 unikátních misí, nepřeberné množství epických úkolů a zejména možnost čelit i těm nejtěžším nepřátelům, aniž by vás hra jakkoliv omezovala. Na rozdíl od ostatních titulů tohoto žánru vás totiž nebude hra nijak omezovat a s těmi nejlepšími bossy si to při dostatku kuráže můžete rozdat hned ze začátku.

Nemyslete si však, že se celá hra bude točit jen kolem bezmyšlenkovitého zabíjení a kosení tisíců nepřátel. Velký část hratelnosti totiž bude spočívat v řešení hádanek, odhalování temných zákoutí a prozkoumávání světa. Čas od času navíc narazíte i na nějaký ten skrytý poklad a užijete si příběhový akt navíc. Právě děj se bude točit kolem každého unikátního hrdiny a na rozdíl od konkurence nebude sledovat pouze jeden obecný cíl, nýbrž individuální pohnutky každého člena vaše nezdolného týmu. Tak či onak, v kontextu RPG žánru se jedná o nanejvýš netradiční hru, která pod pokličkou skrývá celou řadu překvapení a dokáže jít daleko za hranice své působnosti. Pakliže se tedy cítíte na nějaké to pořádně dobrodružství a nebojíte se čelit temnotě, zamiřte na App Store a hru si pořiďte.