Právníci Applu našli páku na žalobu ze strany tvůrců Fortnite

O chystané korporátní válce mezi Applem a Epic Games jsme v posledních dnech informovali téměř nepřetržitě a jak to vypadá, obě strany se začínají solidně vyzbrojovovat týmy plnými právníků. Zatímco herní gigant si své oblíbence zvolil již dávno a pravděpodobně měl celou akci připravenou a naplánovanou, jablečná společnost dosud váhala a nakonec si za svého reprezentanta a obhájce zvolila advokátní firmu Gibson Dunn & Crutcher z Los Angeles, která se pyšní těmi nejlepší právníky. Konec konců, byla to právě tato společnost, která Applu zajistila vítězství proti Samsungu při soudním sporu ohledně porušení patentu. Ačkoliv se tehdy zdálo, že má jihokorejský gigant navrch, nakonec se vše zvrátilo a Apple mohl bouchnout šampaňské.

Ostatně, tehdy právníci Applu ze Samsungu vysoudili nevyuřitelných 539 milionů dolarů na reparacích a odškodných, což je na poměry jednoho patentu neuvěřitelně vysoká částka. Nicméně další pikantnost firam Gibson Dunn & Crutcher v případě případu Qualcommu proti Applu, kde se postavila právě na stranu Qualcommu, a byť byl spor nakonec vyřešen mimosoudně, opět si na vrub připsala vítězství. Jablečná společnost tehdy musela zaplatit 6 miliard jako odškodné, což jasně ukazuje, že by si s právníky Applu v tomto případě nikdo zahrávat neměl. Kromě toho, jsou to právě oni, kteří mají několik es v rukávu. Prvním je argument, který tkví v samotné podstatě problému.

Epic Games by totiž mohlo jednoduše své problém vyřešit tím, že by integrovaný platební systém ze své aplikace odstranilo a následně se dohodlo s Applem na opětovném nahrání Fortnite na App Store. To ale vývojáři důrazně odmítli a podle právníků se tak soudce může podivovat nad tím, proč společnost tyto předpisy a normy roky ctila, vydělala miliardy dolarů a najednou otočila. A další důležitou otázkou může být, proč se Epic podobným stylem naohradil i proti Googlu. Tak či onak, Apple má prozatím navrch, avšak to neznamená, že herní gigant také nemá nějaká ta esa v rukávu. Uvidíme, jak se celá technologická válka vyvine.