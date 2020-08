Na iOS míří strategická budovatelská hra The Bonfire 2: Uncharted Shores

Pokud si potrpíte na netradiční strategické hry a hrajete na smartphonu již nějakou tu dobu, možná si vzpomenete na nezávislou hříčku z roku 2018 s názvem The Bonfire: Forsaken Land, která tehdy vyšla na Steam i mobilní zařízení. Okamžitě si získala sympatie hráčů i recenzentů a právem se zařadila mezi nejlepší indie hry tohoto žánru. Tím však vývojáři ze Xigma Games nekončí a přináší nám pokračování v podobě The Bonfire 2: Uncharted Shores, které má nabídnout nejen rozlehlejší plochu k prozkoumávání, ale i procedurálně generované úrovně, možnost vybudovat komunity od píky a zároveň se pouštět do útrob temných dungeonů.

Kromě toho samozřejmě nesmí chybět náležitý obchod s ostatními národy a městy, udržování městského života a hledání surovin. Časem takto získáte přístup i k armádě, dalším surovinám, zbraním a pěkně ničivému arzenálu. Úkol však nebude tak jednoduchý jak se zdá a obyvatele vašeho města bude sužovat jak hlad, tak nemoci. Nepřízně každodenního života se tak naplno projeví a bude na vás, abyste se o své „poddané“ postarali. Nicméně to určitě vypadá, že se máme na co těšit a pokud si libujete v důmyslné strategii a nebojíte se plánování, The Bonire 2: Uncharted Shores bude přesně pro vás. Konec konců, většina stávajícíh her žánru se drží stejného schématu a málokdy nabízí něco nového a experimentálního. Pokud se tedy odvážíte vstoupit do neznámého světa a zajistit svým lidem prosperitu a růst, zamiřte na App Store a hru si za přívětivých 129 korun pořiďte.