Apple chce své budoucí produkty naučit reagovat na příkazy i v režimu spánku

Jablečná společnost sice čelí v poslední době mnoha obstrukcím, ale to neznamená, že se nesnaží za každou cenu inovovat a přicházet se stále troufalejšími a zajímavějšími řešeními. Nejinak je tomu i v případě nejnovějšího patentu, který se pro změnu nezaměřuje výhradně na jedno zařízení, ale cílí na celé portfolio Applu. Zařízení by totiž podle popisu nového přírůstku mohla plnit jisté funkce a reagovat na příkazy uživatele i v režimu spánku. To by nejen ušetřilo spoustu energie, ale zároveň by nebylo nutné zařízení pokaždé probouzet, čekat na adekvátní načtení systému a poté ho zase uspat. Zejména se pak tato funkce má zaměřit na síťové protokoly, pomocí nichž se můžete na dálku k počítači připojit. Právě tento příkaz ve většině případů zařízení zbytečně probudil, což plýtvalo nejen energií a časem, ale narušovalo to i soukromí.

Během režimu spánku by tak podle patentu mohlo být možné využít rovnou několika funkcí. Kromě přehrávání zvuků či hudby by tak šlo napřklad stáhnout některá data ze vzdáleného serveru, nebo je naopak nahrát. Stejně tak by nechyběla možnost aktivovat jisté systémové funkce a využít například test paměti, který by zkontroloval funkčnost zařízení a jeho hardwarové kapacity. Díky tomu by tímto způsobem šlo z Macu vytvořit server, který by mohl fungovat v režimu spánku a zároveň odpovídat na dotazy dalších, vzdálených zařízení a počítačů. Ať už byste tedy chtěli nastavit e-mailovaý server, nebo například cloudové uložiště pro svá další data, mohli byste k danému zařízení přistupovat bez omezení pořád, aniž by bylo nutné čekat na načtení operačního systému a boot z režimu spánku. Řada hardwarových testů navíc trvá klidně i několik hodin, což uživatele nutí nechat Mac zapnutý přes noc, což může být vzhledem k hlučnosti a podsvícení poněkud nepraktické. Uvidíme, zda se Apple tímto patentem inspiruje, nebo skončí v šuplíku.