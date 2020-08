Apple čelí další žalobě, tentokrát kvůli displeji MacBooků Pro

Apple poslední dobou odolává na více frontách a kromě nové války s Epic Games, která postupně nabírá na obrátkách, se jablečné společnosti den co den na hlavu sypou další žaloby, zejména pak kvůli nespokojeným uživatelům a zhrzeným společnostem, podle nichž technologický gigant porušil jejich patenty. První případ nastává i nyní, kdy si řada zákazníků stěžovala na to, že museli při poruše displeje MacBooku Pro zaplatit opravu z vlastní kapsy, byť se jednalo o problém Applu a samotného designu. Zejména se pak podle uživatelů jedná o modely z roku 2016 a 2017, v jejichž případě dochází k poruše obrazovky, kdy stačí natočit displej do jistého úhlu a následně se na něm objeví několik tmavých čar, kvůli kterým nelze zařízení takřka používat.

Díky technikům z iFixit jsme se v roce 2019 dozvěděli, že problém tkvěl v tenkém kabelu vedoucím od displeje do obvodové desky umístěné pod Touch Barem MacBooku Pro. A právě zde se nachází hlavní argument obžaloby. Kabely podle odborníků i uživatelů byly vadné, což byl prokazatelně problém Applu, nicméně ten za opravy odmítal zaplatit a uživatelé byli nuceni vysypat pokladničku, aby si mohli nákladnou a ne vždy úspěšnou opravu dovolit. Apple nakonec naléhání fanoušků podlehl a po záplavě zpráv na fórech i sociálních sítích konečně zahájil opravný program, který měl vynahradit vzniklé škody. V tomto bodě ale jaksi jablečná společnost pozapomněla na 15palcové modely po roce 2016, což znevýhodnilo další zákazníky a kromě toho Apple údajně schválně protahoval spuštění programu, byť o závadách věděl. Z tohoto se jablečná společnost pravděpodobně jen tak nevykroutí a nezbývá než čekat, jak se spor vyvine.