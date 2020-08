Máte politý Macbook? Postupujte rychle, ale s klidem

Komerční sdělení: Rozsah škod ovlivňuje několik faktorů – např. množství tekutiny, její druh, ale i doba jejího působení před vypnutím počítače. Politý MacBook nicméně lze zachránit.

Oproti novějším iPhonům nejsou MacBooky vodotěsné. Apple nepředpokládá, že by zmokly, spadly do bazénu, či se používaly ve vlhkém prostředí. Kontakt s tekutinou jim nejčastěji hrozí, když s nimi běžně pracujete. Stačí totiž jeden zbrklý pohyb a šálek čaje či kávy se rozlije nejen po stole, ale i vašem počítači.

Následky přitom mohou být fatální. Nejhorší může být spálení základní desky a k ní přidružených komponent – procesoru, grafické karty, SSD disku. Opravit to samozřejmě lze, ale od rozsahu škod se odvíjí cena. Vaší včasnou reakcí však můžete zachránit nejen co nejvíce komponent, ale i vašich financí.

První pomoc

Postupujte rychle. Zachovejte klid.

Ať už máte politý MacBook jakoukoli tekutinou, je třeba postupovat rychle, abyste zamezili ještě většímu poškození. V první řadě zamezte dalšímu vnikání tekutiny do útrob zařízení, poté jej ihned odpojte od nabíjení a vypněte. Abyste předešli elektrickému šoku, ideálně tak učiňte nevodivým materiálem. Pokud máte starší model zařízení, vyjměte baterii. Absorpčním hadříkem otřete exteriér zařízení, zejména klávesnici, a otočte jej tak, aby z něho vyteklo co nejvíce tekutiny. Poté je vhodné nechat vaše zařízení na suchém místě, kde proudí vzduch, dokud nevyschne.

Co určitě nedělejte

Nesušte zařízení externím zdrojem tepla ani stlačeným vzduchem. V takovém případě jej jen zbytečně zahřejete, popřípadě samotnou vlhkost dostanete dále do útrob zařízení. Také proto nikdy do žádných konektoru nefoukejte ústy. To má totiž podobné následky, protože lidský dech je vlhký. Více tak uškodí, než pomůže. Zapomeňte také na vatové tyčinky, papírové ubrousky, párátka a jiné předměty. A také rýži. Ta nemá oproti suchému místu s prouděním vzduchu o nic větší efekt.

Politý MacBook a přímé následky

Mírnější problém je, že trackpad chybně reaguje. To pořád můžete vyřešit externím, nebo myší. Korektně nemusí fungovat ani klávesnice. I s tím se dá s patřičným příslušenstvím žít. Jenže ona se vám vůbec nemusí dobíjet baterie, nemusí se vám zapnout displej, nebo svítí jen černě a v tom nejhorším případě, MacBook vůbec nenastartujete.

Čím déle budete servis odkládat, tím horší následky budou. Apple servis po vytopení přitom stojí od 990 Kč, kompletní ceník najdete na stránkách appleguru.cz. A to je nepoměrně nižší cena oproti nutnosti pořízení nového stroje z důvodu „zničení“ toho starého. Ať už jste si polili MacBook jakoukoli tekutinou, určitě navštivte servis a to minimálně kvůli diagnostice (ta je navíc, pokud servis provede i následný úkon, zdarma). Kdyby nic, budete mít klid na duši.

