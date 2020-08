Apple se chystá oživit AirPorty

Pokud jste byli v minulosti příznivci routerů AirPort z dílny Applu, následující řádky vás zcela určitě potěší. Přestože již nejsou tyto produkty kalifornským gigantem oficiálně prodávány a pomalu tak upadají v zapomnění, podle leakera Komiyi s nimi Apple i nadále počítá. V následujících měsících či maximálně letech se proto velmi pravděpodobně dočkáme jejich oživení.

O produktech z řady AirPort se dá obecně říci, že byly mezi uživateli velmi oblíbené, avšak ne až tak rozšířené. Jedná se totiž přeci jen o typ produktu, který není mnohými vnímán tak jako třeba iPhone. Určitou roli v jeho prodejním (ne)rozmachu navíc hrála zcela určitě i cena, která nebyla zrovna nízká – byť za ní nabízel suverénně nejlepší softwarová řešení pro Apple uživatele. I přesto se však po ukončení prodejů na Apple snesla vlna kritiky, která se dožadovala jejich navrácení a to ideálně ve vylepšené verzi. Například takové zálohování přes Time Capsuli, které bylo přes AirPorty možné, totiž uživatelům zkrátka chybí. Podle zdrojů Komiyi však Apple na tato volání tentokrát slyšel a začal na svých routerech znovu pracovat.

Kdy by přesně měli dorazit je v tuto chvíli záhadou, stejně jako to, co vše by mohly oproti předešlým generacím nabídnout. Dá se však očekávat, že se je Apple pokusí ještě více napojit na HomeKit, jelikož právě smart home by pro něj měla být v budoucnu čím dál důležitější. Soužit by tedy AirPorty mohly třeba i jako domácí centrála HomeKitu, což nyní zvládá trvale jen Apple TV či HomePod.