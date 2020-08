Nejen iPhony. Apple poskytne neoriginálním servisům náhradní originální díly i pro Macy

Společnost Apple v loňském roce konečně spustila program, v jehož rámci mohly i neautorizované provozovny splňující určité podmínky servisovat Apple zařízení originálními díly. Toto pravidlo se ale až dosud omezovalo pouze na iPhony a iPady, a do programu nespadaly jablečné počítače. To se ale tento týden změnilo, a neautorizované servisy se konečně mohou postarat také o Macy.

Apple v rámci zmíněného programu zpřístupnil v srpnu loňského roku provozovatelům neautorizovaných servisů ve Spojených státech originální náhradní díly a stejné školení, jaké podstupují zaměstnanci autorizovaných servisů. V červenci tohoto roku se působnost programu rozšířila také na Kanadu a dvaatřicet evropských států včetně České republiky a Slovenska. Firma o něco později oznámila, že v průběhu prvního roku se do programu zapojilo 140 podniků, a pozáruční opravy byly k dispozici ve více než sedmi stovkách nových lokací ve Spojených státech. Ve druhé polovině tohoto měsíce přinesla agentura Reuters zprávu o tom, že Apple nově do svého programu zahrne i Macy. Pozáruční opravu Macu s použitím originálních dílů tak budou moci poskytovat i neautorizované servisy, což je skvělá zpráva pro všechny uživatele, kteří zrovna nemají po ruce autorizovanou pobočku. Zároveň se jedná o zajímavou příležitost pro servisy, které by chtěly rozšířit svou působnost také na zařízení od společnosti Apple.

Program Nezávislých poskytovatelů oprav sice čelil ze strany některých právníků i majitelů servisů kritice pro svou údajnou nevýhodnost, řada poskytovatelů ho ale vítá. Odpůrci programu například uváděli, že podmínky programu propůjčují společnosti Apple významnou kontrolu nad servisy, které se do něj rozhodly zapojit – a to dokonce i poté, co z něj odstoupí. Kritika se na Apple začala snášet poté, co server Motherboard zveřejnil detaily zmíněného programu.