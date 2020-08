Apple TV 4K a HD nyní seženete na Mobil Pohotovosti s příjemnými slevami

Komerční sdělení: Když se řekne Apple, naprosté většině z vás se velmi pravděpodobně vybaví iPhone, iPad či Mac. V nabídce Applu je však mnohem více produktů, které stojí za pozornost, jelikož perfektně doplní jablečný ekosystém či vám umožní některé Apple produkty využívat skutečně naplno. Mezi ně patří i Apple TV, která dodá vaší televizi plejádu skvělých funkcí.

Apple TV 4K je skvělý společník do vašeho obývacího pokoje, obzvlášť pokud jste milovníci filmů a seriálů, které si pohodlně můžete přehrávat z gauče, a to i ve 4K rozlišení, s podporou HDR a podporuje zvukové formáty Dolby Atmos či Vision. Tohle multimediální centrum není pouze o audiovizuálním zážitku, ale i aplikacích. Přehrajte si pohodlně hudbu, zahrajte si hru či si zacvičte jógu před svou obrazovkou. Zařízení zapadá do Apple ekosystému, takže bezproblémově dokáže komunikovat s ostatními zařízeními. Může se také stát centrem chytré domácnosti. Pokud by vás pak 4K HDR obraz či zvukové formáty Dolby Atmos či Vision nelákaly, sáhnout lze i po modelu Apple TV HD prodávaném na Mobil Pohotovosti pod názvem Apple TV 4. generace. Ten nabízí kromě podpory nižšího rozlišení a nepodpory výše zmíněných zvukových formátů i procesor s nižším výkonem, avšak stále si hravě s aplikacemi z App Storu poradí. Pro vstup do televizního ekosystému Applu tedy bohatě stačí.

Běžná cena Apple TV HD (nebo chcete-li 4. generace) s 32 GB úložištěm je 4290 korun. Díky výprodeji na Mobil Pohotovosti ji však nyní získáte jen za 3949 korun.

Běžná cena Apple TV 4K s 32 GB úložištěm je 5190 korun. Díky výprodeji na Mobil Pohotovosti ji však nyní získáte jen za 4949 korun.

Běžná cena Apple TV 4K s 64 GB úložištěm je 5790 korun. Díky výprodeji na Mobil Pohotovosti ji však nyní získáte jen za 5349 korun.

A pozor. Samozřejmě platí, že k nákupu obou produktů dostanete od Applu roční předplatné ke službě Apple TV+ zcela zdarma. Pokud vás tedy jeho originální obsah láká, je nyní ideální chvíle k jeho získání.