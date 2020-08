Apple spolupracoval s vládou USA na vývoji na speciálního iPodu

Není žádným tajemstvím, že technologičtí giganti občas zabrousí i do veřejné sféry a pokouší se navázat spolupráci s vládou nebo dokonce armádou. Nejinak je tomu i u Applu, který se sice většinou veřejnému sektoru vyhýbá a drží se svého pole působnosti, avšak v roce 2005 toto pravidlo porušil a podle bývalého zaměstnance a softwarového inženýra jablečné společnosti, Davida Shayere, tehdy společnost navázala poněkud netradiční spolupráci s vládou Spojených států. Konkrétně pak Shayer zmiňuje jednu neobvyklou žádost ze strany ředitele divize iPodu, který za ceněným inženýrem přišel s tím, zda by se nechtěl podílet na utajeném projektu s oddělením Minsterstva energetiky. To ještě nezní tak zvláštně, nicméně záhy se ukázalo, že se jedná více méně o zástěrku a spolupráce probíhá skrz společnost Bechtel, tedy jednoho z největších armádních dodvatelů Spojených států.

Fotogalerie ipod 5th generation 2 ipod 5th generation 3 ipod 5th generation 4 ipod 5th generation 5 +3 Fotek ipod 5th generation 6 ipod 5th generation Vstoupit do galerie

Podle Shayera o projektu věděli pouze 4 lidí, z nichž nikdo nebyl interním zaměstnancem Applu a v podstatě fungovali jako nezávislí poradci. Tým měl za úkol vyvinout speciální utajený iPod, který by dokázal detekovat a nahrávat data z externích zdrojů. Na první pohled se jednalo o standardní zařízení, jaké jsme mohli najít na pultech obchodů, ale pod kapotou se skrýval poměrmě odlišný hardware, který uměl zašifrovat uložená data a ochránit citlivé informace. Shayer pak pracoval přímo jako vedoucí projektu a dohlížel na to, aby veškerá komunikace probíhala výhradně osobně, čímž se inženýři vyhnuli jakémukoliv papírování, a zároveň pomáhal zkoordinovat celý průběh operace.

Jednotliví poradci dokonce po několik měsíců pracovali v kancelářích Applu a přicházeli na to, jak se zorientovat v operačním systému iPodu a pozměnit ho ke svému účelu. Konkrétně se pak jednalo o zařízení páté generace, které díky svému pevnému disku a jednoduché modifikaci systému bylo ideálním kandidátem. Ačkoliv Shayer finální verzi nikdy neviděl, spekuluje o tom, že mělo zařízení sloužit Ministerstvu energetiky, které je mimo jiné zodpovědné i za jaderné zbraně a nukleární program, jako jakýsi Geigerův počítač, jenž měl sloužit zejména během utajených misí, kdy se tým expertů pokoušel detekovat nadměrnou radiaci. Nám však nezbývá nic jiného než nad účelem spekulovat a uvažovat nad tím, zda Apple během svého působení podobných zakázek neobdržel více.