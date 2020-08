Apple s výrobní expanzí do Vietnamu zatím vyčkává

Jablečná společnsot byla vždy známá zejména proto, že se na rozdíl od ostatních korporací a technologických gigantů alespoň vzdáleně zajímala o to, co se ve světě kolen ní děje a jak to ideálně zlepšit. Právě proto Apple aktivně přispívá do fondů dostupnějšího bydlení, nejrůznějších společenských iniciativ a pravidelně se zastává svých zaměstnanců i těch pracujících u partnerských výrobců. A k podobnému nelehkému rozhodnutí se společnost rozhodla i nyní, těsně po auditu ve vietnamském komplexu Luxshare-ICT, který podle představitelů zdaleka nesplňuje požadované normy a nenabízí svým pracovníkům adekvátní bydlení ani podmínky. Ve většině asijských továrních komplexů totiž práce funguje na té bázi, že jsou zaměstnanci a dělníci odkázáni na firemní ubytování, kde jich většinou žije několik v malých pokojích. Apartmány se nachází v blízkosti komplexu, aby nemuseli dlouho dojíždět a ve většině případů jsou i z tohoto důvodu vytěžováni na maximum.

„Apple aktivně monitoruje situaci ve vietnamské provincii Bac Giang, kde má docházet také k výrobě iPhonu a je spokoejný s rychlostí, jakou poptávku naplňujeme. Přesto auditoři po dlouhém průzkumu usoudili, že by bylo vhodné zlepšit podmínky,“ vyjádřil se viceprezident pro zahraniční záležitosti, Tang Due Bang. Zejména pak Apple po Luxshare-ICT požadoval vybudování dodatečných prostor a buněk pro zaměstnance, kde budou moci dlouhodobě pobývat. Dodavatel jablečné společnosti byl totiž kvůli zvýšené poptávce po kvalifikovaných pracovnících nucen sáhnout i po kandidátech z vzdálenějšího koutu země, což by v praxi znamenalo buď dlouhé dojíždění, nebo až nelidskou formu ubytování. Tak či onak, Luxshare-ICT je významným dodavatelem sluchátek AirPods Pro i chystaných AirPods Studio a pokud Apple podmínky shledá vyhovujícími, brzy dojde také na iPhone a Apple Watch.