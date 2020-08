Víme, o kolik bude úspornější nový procesor Apple A14 pro nové iPhony 12 oproti jeho předchůdci

U procesorů řady A z dílny Applu lze každý rok počítat se dvěma věcmi – konkrétně nárůstem výkonu a snížením energetické náročnosti. Zatímco nárůst výkonu zřejmě nechává mnohé z nás již poměrně dlouho chladnými, jelikož jej stejně nejsme schopní využít, z nižší energetické náročnosti jásají zpravidla všichni. Přináší totiž de facto delší výdrž iPhonů či iPadů, která je pro mnohé uživatele jednou z nejdůležitějších věcí jejich elektroniky. Na slušné prodloužení výdrže se dle všeho můžeme těšit i letos.

Ačkoliv si na oficiální informace ohledně energetické náročnosti čipsetu Apple A14 určeného pro iPhony 12 a 12 Pro budeme muset počkat až do podzimu, zdroje leakera Komiyi seznámené s plány Applu tvrdí, že by měla energetická náročnost oproti loňskému čipsetu Apple A13 Bionic klesnout o 20 až 30 %, zřejmě v závislosti na procesu. Ačkoliv nelze brát tuto hodnotu jako hodnotu rovnající se prodloužení výdrže iPhonu jako takového (tedy že se i výdrž iPhonu zlepší o 20 až 30 %), lze bez větších obav říci, že pár hodin k dobru iPhone 12 oproti loňským modelům určitě dostane – tím spíš, když do něj Apple hodlá vložit baterie se stejnými či vyššími kapacitami než u loňských modelů.

Kdy přesně se oficiálního představení nových iPhonů dočkáme není v tuto chvíli tak úplně jasné. Apple sice před pár týdny potvrdil, že telefony dorazí později než obvykle, avšak nebyl konkrétní v tom, zda má na mysli jen jejich příchod na pulty obchodů, nebo i představení. To v minulých letech probíhalo standardně na začátku září, avšak kvůli koronaviru a zpoždění příchodu iPhonů jej někteří leakeři v čele s Jonem Prosserem předpovídají až na říjen. Moudřejší bychom měli v tomto směru být za pár týdnů.