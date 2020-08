Propojení Facebook Messengeru a Instagram Directu klepe na dveře

To, že má mediální gigant v podobě Facebooku velké oči není nic nového. Mark Zuckerberg totiž vždy hledal způsoby, jak si zajistit absolutní dominanci na trhu a zároveň vytvořit obrovský ekosystém, který skýtá miliardy uživatelů. A jak to tak vypadá, magnát sociálních sítí pomalu začíná spřádat plány a uvádět je do praxe, alespoň soudě dle uživatelů ze Spojených států, kteří narazili na zcela novou funkci. První vlaštovka úplného propojení Instagramu a Facebooku totiž nemá spočívat pouze ve sdílení obsahu na obě platformy současně, což již splňuje jedna ze zavedených funkcí, nýbrž také umožnit uživatelům komunikovat napříč oběma sociálními sítěmi.

Facebook tak efektivně skloubil Messenger a Instagram dohromady, tudíž uživatelé nebudou vázáni, alespoň v případě chatování, na jednu sociální síť. Ačkoliv tak vývojáři zatím neplánují přímo integrovat celou jednu platformu do druhé, krůček po hrůčku hodlají zavádět jednotlivé funkce a stavět jakýsi most mezi těmito giganty. Zatím je sice cross-platform chatování dostupné pouze ve Spojených státech, ale dá se očekávat, že se jedná pouze o pilotní program a v brzké době se dočká i zbytek světa. Funkce navíc nepřináší pouze strohé chatování mezi uživateli Instagramu a Messengeru, ale také emoji, na něž jsme z Messengeru zvyklí včetně barevných chatů a miniher. Jedinou smůlu mají v tomto případě uživatelé samotného Facebooku, kteří byli z megalomanského plánu prozatím vyškrtnuti. Podle generálního ředitele Marka Zuckerberga je ale větší sjednocení v plánu a z hegemonie se má stát jeden unitární systém zahrnující miliardy uživatelů napříč mobilními i stolními zařízeními.