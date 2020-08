Instagram měl krást biometrická data, došlápne si za to na něj soud

Skandály technologických gigantů se poslední dobou jen vrší a Facebook, potažmo Instagram na tom není jinak. Ostatně, generální ředitel společnosti byl v posledních týdnech před kongres Spojených států předvolán již několikrát a nejnovější přešlap jasně ukazuje, že se pravděpodobně představitelé příliš nepoučili. Facebook totiž čelí obvinění z nezákonného a potenciálně nebezpečného sběru biometrických dat, která následně přeprodává dál a nebo je využívá pro personalizované reklamy. Nejedná se navíc o první podobný incident, k tomu poslednímu došlo před měsícem, kdy Facebook navrhl soudu odškodnění v hodnotě 650 milionů dolarů poškozeným uživatelům za to, že platforma bez jejich vědomí analyzovala a sbírala data pomocí funkce, která umožnuje někoho označit na fotce.

Ačkoliv navrhnutá částka ještě nebyla projednána a schválena soudem, jednalo by se o jedno z největších odškodnění, kterým společnost v poslední době čelila. V případě Instagramu se jedná o obdobnou potíž, jen s tím rozdílem, že se celkem týká až 100 milionů uživatelů, kteří o sběru dat neměli ponětí a byli mu vystaveni bez jejich souhlasu. Společnost sice svou chybu zpočátku letošního roku napravila a uživatele o svém záměru informovala, ale to bylo podle soudu již pozdě. Podobné chování je navíc přímo v rozporu zákonem, zejména pak státu Illinois, který si na soukromí a bezpečnost dat potrpí. Za každý prohřešek by tak individuálně musela společnost zaplatit až 5 tisíc dolarů, nicméně se dá očekávat, že se Facebook proti rozhodnutí ohradí. Nehledě na to, že se technologický gigant k incidentu zatím nevyjádřil a pravděpodobně potrvá ještě hezkou řádku let, než dojde k vyřčení definitivního verdiktu.