Instagram využíval bez vědomí uživatelů fotoaparát smartphonu, prozradil ho iOS 14

Je to teprve pár týdny, co jablečná společnost vypustil do světa oficiální betu chystaného iOS 14 a nalákala řadu uživatelů, kteří si chtěli novou verzi operačního systému vyzkoušet. O to zajímavější pak byla nepříjemná srážka s realitou, když se dozvěděli, že při brouzdání Instagramem aplikace aktivně využívá jejich kameru, a to i bez vyžádání. Okamžitě se tak začaly množit spekulace, které obviňovaly společnost z dalšího přešlapu a dožadovaly se vysvětlení. Okamžitě po spuštění aplikace se totiž rozsvítila v iOS 14 zelená ikonka, upozorňující na to, že je fotoaparát zapnutý a může potenciálně i zaznamenávat obraz. „Naštěstí“ se však nejednalo o novou, dosud neoznámenou funkci, nýbrž o nepříjemnou chybu, k níž mluvčí Instagramu vydal oficiální prohlášení.

„K fotoaparátu máme přístup pouze v případě, že to uživatelé povolí. Například když se chcete vyfotit, natočit krátké video nebo obohatit svůj profil o nový příběh. Bohužel jsme však v betě iOS 14 narazili na neočekávanou chybu, která hlásí využití fotoaparátu, ačkoliv ho aplikace nijak neaktivuje. Nemusíte se bát, že bychom v tu chvíli měli přístup k obrazovým materiálům nebo snad něco nahrávali,“ vyjádřil se mluvčí Instagramu. Nejedná se nicméně o jediný přešlap, v poslední době se totiž vyrojilo v případě Facebooku, potažmo Instagramu rovnou několik podobných incidentů a všechny byly zdůvodněny zkrátka tím, že šlo o chybu. Tomu však uživatelé mohou věřit i nemusí a zůstává otázkou, zda nešlo o pokus sbírat citlivá data. Naštěstí si však Apple v iOS 14 na podobné praktiky posvítil, a byť jim nemůže přímo zabránit, alespoň se snaží o nich uživatele informovat.