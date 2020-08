Recenze powerbanky AlzaPower Carbon 20000 mAh: Krasavice, která vás nenechá ve štychu

V dnešní recenzi se podíváme na další z řady powerbank AlzaPower, které má na svědomí tuzemská Alza. Do redakce nám dorazil konkrétně model Carbon 20000 mAh a jelikož jsem si “černého Petra” ve formě testování vytáhl opět já, v následujících řádcích vám prozradím, jaké dojmy na mě powerbanka udělala.

Technické specifikace

Za své technické specifikace se nemusí powerbanka vůbec stydět. Jak jste již z jejího názvu vytušili, lze jí díky její obří kapacitě akumulátoru zařadit mezi větší powerbanky. Tomu ostatně odpovídají i její rozměry 162 x 76 x 21 mm při 399 gramech. Rozhodně se tedy nejedná o drobečka, který by nic nevážil – právě naopak. Na druhou stranu, větší rozměry a váha jsou vzhledem ke kapacitě naprosto logické.

Fotogalerie alzapower carbon 1 Zdroj: Letem světem Applem alzapower carbon 2 Zdroj: Letem světem Applem alzapower carbon 3 Zdroj: Letem světem Applem alzapower carbon 4 Zdroj: Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Co se týče portové výbavy, powerbanka disponuje dvěma standardními USB-A porty, jedním USB-C a micro USB s tím, že dobíjet lze jen přes USB-C či micro USB. USB-C nicméně slouží i k nabíjení produktů a to konkrétně v případě iPhonů tomu rychlému při využití 18W. Pokud by vás pak zajímaly rychlonabíjecí protokoly, kterými powerbanka disponuje, jsou to Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, USB Battery Charging 1.2, Samsung Adaptive Fast Charge, Hisilicon Fast Charge Protocol, Spreadtrum Fast Charge Protocol, MediaTek Pump Express a Apple 2.4A. Svůj rychlonabíjecí standard si tedy najde snad opravdu každý.

Kdybychom si pak měli rozebrat znovu detailně výstupy a vstupy, u výstupních USB-A se dostaneme na hodnoty 5V/3A (tedy 15W), 9V/2A (tedy 18W) a 12V/1,5A (tedy znovu 18W). U USB-C se pak dostáváme na 5V/3A (tedy 15W), 9V/2A (tedy 18W), 12V/1,5A (tedy znovu 18W) Pro nabíjení lze využít v případě USB-C 10W a 18W, u microUSB pak též 10W a 18W. Obávat se u powerbanky nemusíte ani nedostatečné bezpečnosti – výrobce jí totiž vybavil hned šestinásobnou bezpečnostní ochranou, konkrétně proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití.

Powerbanku lze zakoupit celkem ve dvou barevných a velikostních variantách – konkrétně v černé a bílé a v 10 a 20 tisících mAh. Námi testovaný kousek byl bílý s kapacitou 20 tisíc mAh, který se standardně prodává za 699 korun.

Design a zpracování

Přestože je powerbanka vyrobena z plastu, nepůsobí v žádném případě fórově – ba právě naopak. Díky imitaci karbonu totiž působí vcelku luxusním dojmem a po designové stránce se díky tomuto prvku hned tak neokouká. Mně osobně se navíc zmatněný “karbonový” povrch drží v ruce opravdu dobře, což lze určitě vnímat jako další benefit tohoto produktu.

Hezky řešené však není jen tělo powerbanky, ale i její ovládací prvek – tedy aktivační tlačítko. To je vnořeno do jednoho z boků, díky čemuž působí poměrně nenápadně, avšak díky výlisu obrysu baterie jej vždy nahmatáte velmi snadno. Super je, že tlačítko v boku powerbanky naprosto perfektně sedí, takže když s ní například zatřesete, nezačne štěrchat či cokoliv podobného.

Kdybych pak měl hodnotit kvalitu zpracování jako takovou, dal bych výrobci jedničku. Ani při důkladném zkoumání jsem totiž nenarazil na nic, co by se mi zdálo vyloženě špatně či odfláknuté. Produkt je tedy z hlediska výroby naprosto zdařilý a slabá místa byste u něj tedy hledali velmi těžko.

Fotogalerie alzapower carbon 12 Zdroj: Letem světem Applem alzapower carbon 11 Zdroj: Letem světem Applem alzapower carbon 10 Zdroj: Letem světem Applem alzapower carbon 9 Zdroj: Letem světem Applem +3 Fotek alzapower carbon 8 Zdroj: Letem světem Applem alzapower carbon 7 Zdroj: Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Testování

Powerbanku jsem v uplynulých týdnech testoval celkem se třemi rozličnými produkty – konkrétně s iPhonem XS, AirPody Pro a Apple Watch. Díky tomu jsem si tak mohl vyzkoušet jak USB-C, tak USB-A porty a to jak při nabíjení jedné věci, tak i dvou věcí současně, jelikož i to nabíječka umožňuje. A jak testy dopadly? Přesně podle očekávání – powerbanka obstála bez ztráty kytičky. Suverénně nejčastěji jsem testoval nabíjení iPhonu XS přes USB-C, tedy jinými slovy rychlonabíjení. To zvládá powerbanka skutečně bravurně, jelikož mi dokázala telefon z 0 na 50 % nabít vždy za zhruba 29 minut, což je hodnota, kterou slibuje při rychlonabíjení tohoto modelu i Apple. Plné nabití přes USB-C pak zabralo z 0 na 100 nějakou hodinu a tři čtvrtě, což je též naprosto standardní čas srovnatelný s nabíjením telefonu přes rychlonabíječku přímo ze sítě.

Standardních časů nabíjení jsem se dočkal i při testech Apple Watch a AirPodů Pro. Ty probíhaly přes USB-A porty s tím, že v prvním případě trvalo powerbance produkt dobít zhruba dvě hodiny a ve druhém asi 2 hodiny a 12 minut. Jedná se tedy v obou případech o poměrně příjemné časy, které se shodují s těmi, se kterými je potřeba počítat i při běžném nabíjení ze sítě. Dá se tedy říci, že tu powerbanka nahradí znamenitě – tím spíš, když je při nabíjení spolehlivá a netrpí například různými výpadky, které jsou u některých powerbank na denním pořádku.

Jedním z hlavních nešvarů powerbank bývá jejich zahřívání, kvůli kterému nemusí být jejich používání skoro až příjemné. Ani toho se však u modelu Carbon obávat nemusíte – tedy alespoň v nějaké větší míře. Ano, powerbanka se při nabíjení mírně zahřívá, avšak dělá to zpravidla jen při nabíjení dvou zařízení současně, což je vcelku pochopitelné. Roztopit se mi jí sice povedlo i při nabíjení iPhonu přes USB-C, nejednalo se ale o nic vážného. Teplo z ní sice cítit bylo, ale jeho množství bylo naprosto zanedbatelné.

Otestovat jsem se u powerbanky rozhodl jako již tradičně i dobu jejího nabíjení – respektive to, zda se mé měření shodne s údaji udávanými výrobcem. Již mnohokrát jsem se totiž setkal u podobně velkých powerbank s tím, že si jejich výrobce ve snaze zatraktivnit je pár nabíjecích hodin preventivně odečetl, díky čemuž se powerbanka jevila hned atraktivněji. Přeci jen, dobíjet ji dejme tomu 10 hodin chce málokdo. Alza šla však v tomto směru s kůží na trh a sportovně na svém e-shopu přiznala, že při 5V/2A dobijete powerbanku do plna za 10,5 hodin a při 9V/2A za 8 hodin. Proč píšu “sportovně přiznala”? To proto, že tyto časy mohu potvrdit i já, jelikož jsem se v prvním případě dostal při nabíjení na nějakých 10 hodin a 25 minut a ve druhém na 8 hodin a 5 minut. Mnou naměřené časy a časy udávané Alzou se tedy prakticky shodují.

Resumé

Pokud sháníte velkou powerbanku, která má opravdu povedený design, kvalitní zpracování, je za super peníze a zároveň je spolehlivá, právě jste ji našli. Všechny tyto požadavky totiž AlzaPower Carbon 10000 mAh splňuje na jedničku s hvězdičkou, díky čemuž jí lze s klidným srdcem doporučit. Ve štychu vás totiž rozhodně nenechá.