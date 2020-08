4 zajímavé aplikace z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (10. 8. 2020 – 16. 8. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Ve hře The Machine’s Garden budete postupně objevovat a odhalovat tajemství záhadné zahrady. Spolu s tím, jak zmíněnou zahradou procházíte, musíte luštit nejrůznější zajímavé hádanky, vyhýbat se zákeřným nástrahám a opravovat to, co bylo ztracené.

Fotogalerie Mysterys Garden iOS 1 Mysterys Garden iOS 2 Mysterys Garden iOS 3 Mysterys Garden iOS 4 Vstoupit do galerie

Kolik zaměstnání – byť virtuálních – jste schopni zvládnout? Odpověď vám poskytne zábavná hra Hyper Jobs, ve které si můžete jednoduše vyzkoušet řadu profesí od školního učitele přes kouče, kuchaře, zubaře, popeláře nebo vězeňského dozorce až třeba po pilota letadla. Čím více prací se vám podaří úspěšně dokončit, tím lépe pro vás.

Fotogalerie Hyper Jobs iOS 1 Hyper Jobs iOS 2 Hyper Jobs iOS 3 Hyper Jobs iOS 4 +3 Fotek Hyper Jobs iOS 5 Hyper Jobs iOS 6 Vstoupit do galerie

Chtěli byste si vyzkoušet novou aplikaci pro sledování spánku na vašem iPhonu? Aplikace s názvem MySleepPal: Sleep Tracker & Cycle má za úkol zlepšit kvalitu vašeho spánku a usnadnit vám probuzení. Aplikace dokáže sledovat vaše spánkové cykly, poskytnout vám příslušné analýzy, a kromě toho disponuje také funkcí chytrého budíku se schopností probudit vás tehdy, kdy je váš spánek nejlehčí.

Fotogalerie MySleepPal iOS 1 MySleepPal iOS 2 MySleepPal iOS 3 MySleepPal iOS 4 +2 Fotek MySleepPal iOS 5 Vstoupit do galerie

Jak název napovídá, nabízí aplikace NOAA Realtime Weather Radar spolehlivé údaje z meteorologických radarů v reálném čase. Jedná se o výkonnou a užitečnou vizuální pomůcku pro všechny, kteří chtějí mít vždy a za všech okolností dokonalý přehled o povětrnostních podmínkách i náhlých změnách počasí kdekoliv na světě. Aplikace vám ukáže stav srážek, oblačnosti, bouřek, větru, sněžení, teplot a dalších podmínek, a to na přehledné mapě světa.