10 skvělých nástrojů pro Mac, které se mohou hodit (nejen) vývojářům

Macy a MacBooky jsou drahá zařízení, která jsou určená především pro vývojáře a ostatní uživatele, kteří jej budou schopni využívat naplno. Součástí macOS jsou skvělé nativní aplikace, které často vyhovují většině uživatelům. Pokud však patříte mezi právoplatné vývojáře a nikoliv jen mezi obyčejné uživatele, tak jste však dost možná u některých nativních aplikací mohli narazit na limity. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 10 skvělých nástrojů pro Mac, které by si měl nainstalovat nejen každý vývojář. Věřím, že si mnohé zmíněné nástroje zamilujete, a že dokáží posunout vaši efektivitu ještě o několik úrovní výše.

Homebrew

Pro vývojáře je Homebrew naprostý základ. Obyčejní uživatelé jej mohou vnímat jakožto App Store, který však funguje v příkazovém řádku. Pomocí Homebrew můžete tedy instalovat nespočet různých balíčků s aplikacemi prostřednictvím Terminálu. Pro instalaci aplikace stačí zadat pouze jednoduchý příkaz se jménem aplikace, která se poté ihned nainstaluje. Není tedy nutné zapínat Safari, vyhledat aplikaci v Googlu, pak přejít na stránku, provést stažení a instalaci. Doopravdy stačí zadat pár znaků, vytvořit tak příkaz a stisknout Enter. Homebrew a jeho příkazy je samozřejmě nutné před používáním nastudovat.

iTerm 2

iTerm 2 je jednoduše řečeno lepší Terminál. Jedná se o aplikaci, která je k dispozici naprosto zdarma, a je open-source. Pokud denně pracujete s nativním Terminálem, tak je iTerm 2 něco, co rozhodně potřebujete, jelikož se vaše dosavadní práce s Terminálem okamžitě změní, samozřejmě k lepšímu. iTerm 2 nabízí nespočet skvělých funkcí, například jednoduchou možnost pro vybrání textu, hledání, vytvoření několika oken, používání historie příkazů a další.

CopyClip

Určitě jste se už někdy ocitli v situaci, kdy jste si na vašem Macu či MacBooku něco zkopírovali, poté jste určitý text či jiná data chtěli někam vložit, avšak mezitím jste zkopírovali zase data jiná, takže jste o ta původní přišli. Operační systém macOS bohužel nativně nedisponuje aplikací, která by dokázala nějakým způsobem spravovat kopírovací schránku. Naštěstí však existuje aplikace CopyClip, která vám možnost správy kopírovací schránky do macOS přidá. CopyClip se po instalaci „schová“ do horní lišty, kde poté můžete upravit nastavení a schránku spravovat.

Alfred

Spotlight je pro mnoho uživatelů naprosto perfektní pomocník, který dokáže ušetřit mnoho práce a hlavně času. Můžete pomocí něj vyhledávat jakákoliv data, spouštět aplikace, či otevírat složky a soubory. Alfred se však dá považovat za Spotlight na steroidech. Alfred vám dokáže pomoci s prakticky čímkoliv – ať už potřebujete například ukončit nějaký proces, vytvořit dočasnou 10minutovou e-mailovou schránku, zobrazit poslední stahované soubory či pracovat s ostatními aplikacemi. Kdybychom tady měli popisovat všechny funkce aplikace Alfred, tak tady jsme ještě opravdu dlouho – musíte jej alespoň vyzkoušet.

AndroidTool

Jak jistě víte, operační systém macOS byste pro co možná nejlepší zkušenost měli používat v kombinaci s iOS či iPadOS. Pokud vlastníte zařízení s operačním Android, tak je jeho správa na Macu o něco složitější. Pokud si však stáhnete aplikaci AndroidTool, tak získáte perfektní možnost, pomocí které můžete vaše zařízení ovládat a zároveň také spravovat. K dispozici je možnost pro sdílení souborů, instalaci aplikací anebo třeba vytváření snímků obrazovky či spuštění fotoaparátu.

Spectacle

Čím méně budete na vašem zařízení používat myš či trackpad, tím efektivnější vaše práce bude. Využívání macOS je založeno především na klávesových zkratkách, díky kterým si můžete používání o dost zpříjemnit. Důležité je při práci také rozmístění oken – asi nikomu z nás se nechce na pracovní ploše ručně zmenšovat a přetahovat okna někam do rohu. Existuje placená aplikace Magnet, díky které je správa oken o mnoho jednodušší, pokud však chcete alternativu zdarma, je perfektní volbou Spectacle. Pomocí této aplikace lze tedy jednoduše spravovat rozmístění a velikost oken různých aplikací.

Fork

Na operační systém macOS je k dispozici hned několik různých GUI klientů, ze kterých si vývojáři mohou vybrat. Díky GUI klientovi může vývojář rychle spustit nějaký sled komplexních akcí, a tak vyřešit různé konflikty, apod. Většina GUI klientů je na macOS k dispozici ve formě předplatného, anebo musíte zaplatit jednorázový poplatek. V tomto případě by se vám mohla líbit aplikace Fork, která je mezi vývojáři velmi oblíbená a hlavně je zdarma.

Sip

Pokud pracujete s grafikou anebo například tvoříte webové stránky, tak často potřebujete zobrazit paletu s barvami, abyste mohli namíchat tu, která vám bude perfektně vyhovovat. V těchto případech asi často navštěvujete Google a hledáte paletu barev, což rozhodně není nejjednodušší a příjemné řešení. I v tomto případě je k dispozici nespočet různých správců barev, mnoho z nich je však opět placených. Pokud hledáte alternativu zdarma, mohla by se vám líbit aplikace Sip, která veškeré své nástroje ukrývá v ikoně v horní liště. Pomocí Sip můžete jednoduše a rychle míchat a spravovat veškeré vaše barvy.

GIF Brewery

Animované obrázky, tzv. GIFy, jsou v dnešní době velmi oblíbené. Můžete pomocí nich totiž jednoduše vyjádřit prakticky všechny vaše emoce, a to o dost lépe, než v případě pouhého využití emoji. Někdy se můžete také ocitnout v situaci, kdy potřebujete z videa nějaký GIF vytvořit. Pokud hledáte perfektní aplikaci zdarma, která vám s tvořením GIFů pomůže, tak by se vám mohl líbit GIF Brewery. V rámci této aplikace můžete jednoduše vytvářet animované obrázky z videí, nechybí samozřejmě škála různých nastavení výstupu, například počet snímků za sekundu a mnoho dalšího.

OnyX a DaisyDisk

Dnešní jablečné počítače mají v sobě zabudované SSD disky, které jsou oproti těm klasickým dražší a mají menší kapacitu, na druhou stranu jsou však ale o dost rychlejší. Apple až doteď využíval u iMaců ještě Fusion Drive disky, které kombinovaly SSD a HDD, těch už se však konečně zbavil. Jak už jsem zmínil, tyto disky jsou menší, a tak uživatelé musí s místem šetřit, anebo si musí zakoupit cloudové úložiště. V případě šetření místa v úložišti vám může pomoci program Onyx či DaisyDisk. OnyX je perfektním nástrojem, který dokáže v mnohém nahradit CleanMyMac X, DaisyDisk je poté aplikace, která vám dokáže jednoduše a rychle zobrazit využití vašeho disku, konkrétně co na něm využívá nejvíce místa v úložišti.