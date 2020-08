Získejte na iStores.cz starší Apple produkty či rozličné příslušenství za výprodejové ceny

Komerční sdělení: Máte rádi slevy? Výborně. Pak byste si neměli nechat ujít doprodejovou nabídku na iStores.cz. Naleznete v ní totiž obrovské množství příslušenství či starších Apple produktů, které lze díky tomu, že se jich chce prodejce do nejdříve zbavit, aby uvolnil skladová místa, sehnat za vynikající ceny.

Ať už sháníte nové Apple produkty či jen obaly na telefon, tvrzená skla, držáky do auta nebo podobné drobnosti, z doprodejnové nabídky si zaručeně vyberete. Je totiž skutečně široká a hlavně lákavá. Například ceny krytů pro iPhony včetně těch určených pro modely z roku 2018 spadly v mnoha případech i o více než 50 %. A pozor, v nabídce jsou jak neoriginální kryty menších značek, tak i příslušenství přímo z dílny Applu. Na své si tak přijde opravdu každý.

Ale pozor, jak už to u podobných akcí bývá, skladové zásoby doprodávaných produktů jsou velmi omezené. Doporučujeme proto nakupovat v ideálním případě co nejrychleji. Jakmile se totiž daný kus vámi vyhlídnutého zboží vyprodá, je poměrně pravděpodobné, že už se do nabídky nevrátí.