Na iOS konečně příští měsíc zamíří mysteriózní adventura Trüberbrook

Je to již nějaký čas, co jsme naposledy informovali o vizuálně nápadné a netradiční adventuře Trüberbrook z dílny studia btf, která byla oznámena před pár měsíci. Od té doby ale bylo ticho po pěšině a fanoušci se pomalu začínali ptát, jak s vývojem tvůrci pokročili. Naštěstí nás však vývojáři nenechali dlouho čekat a konečně oficiálně oznámili, že tato mysteriózní hříčka na iOS zamíří již příští měsíc, konkrétně 3. září. Ačkoliv se z ukázek může Trüberbrook zdát jako klasická odpočinková jednohubka, zdání klame a pod pokličkou hra skýtá daleko temnější a zajímavější příběh. Kromě výrazné inspirace, kterou vývojáři načerpali z 60. let totiž hra nabízí ještě několik příjemných překvapení navíc.

V roli amerického fyzika Hanse Tannhausera se totiž podíváme do zvláštního maloměsta v Německu, kde nás čeká řada podivných událostí a okolností ve stylu Akta X a Twin Peaks. Extrémně realistické prostředí totiž skýtá řadu tajemství a je jen na nás, abychom je odhalili a přišli jim na kloub. Čeká nás tak poměrně nebezpečné dobrodružství a především neplánovaný prodloužený pobyt v malém městečku, kde bude složité odlišit realitu od fikce. Nutno podotknout, že veškeré scény jsou ručně malované a vývojáři dokonce zašli tak daleko, že pro každou část prostředí nasnímali reálnou předlohu a tu následně převedli do virtuální podoby. Nezbývá než doufat, že čekání stálo za to a my se dočkáme po dlouhé době kvalitní a pořádně propracované hry, která se vyrovná i počítačovým titulům. Tak či onak, pokud vás tato netradiční hříčka zaujala, zamiřte na App Store a Truberbrook si pořiďte.