Budoucí generace AirPods se mají naučit upozornit na okolní nebezpečí

Jistě znáte ten pocit, když si nasadíte sluchátka, zaberete se do poslechu hudby a jaksi přestanete vnímat své okolí. V domácím prostředí se sice jakákoliv rizika minimalizují a příliš nehrozí, že by se vám stalo něco vážného, ale v případě cesty do školy či do práce takto může dojít k poměrně nepěkné nehodě. O tom ví své i jablečná společnost, která si na bezpečí a zdraví uživatelů potrpí, což symbolizuje i nejnovější patent, který se věnuje výhradně sluchátkům AirPods Pro. Právě ta by totiž mohla obsáhnout v budoucnu i zcela novou funkcí, jež by automaticky snížila hlasitost a upozornila vás v případě hrozícího nebezpečí.

Nyní však přejděme k samotnému konceptu, který by podobný systém poháněl. V podstatě by totiž nebylo třeba dělat příliš změn a stačilo by více zapojit polohové senzory, které by na základě rychlosti uživatele a detekce okolních objektů určily, zda se dotyčný jedinec nachází v nebezpečí, či nikoliv. Pakliže byste například jeli na kole a proti vám by se objevilo několik chodců, systém by je automaticky detekoval a včas vás upozornil, abyste se mohli soustředit na cestu. Spouštěčů pro podobné chování sluchátek by mohla být spousta, ať už by se jednalo o překročení rychlosti v autě či na kole, nebo nedbalá jízda po špatné straně silnice. Tak či onak se ale jedná o přinejmenším zajímavý koncept, který by mohl řadě uživatelů zachránit život, nebo je přinejmenším ušetřit zranění.

Abychom si však od toho všudypřítomného nebezpečí alespoň na chvíli odpočinuli, připravil si Apple ještě další zajímavý patent, který tentokrát popisuje podložku pro cvičení a protahování svalů. Ta by mohla být přímo spárována s AirPods a dokázala by přesně určit nejen polohu uživatele, ale i to, jakou částí těla se podložky dotýká a jak velkou sílu vyvíjí. Díky tomu by systém poznal, zda držíte špatný postoj a mohl by vás včas opravit. Představte si tedy takového virtuálního trenéra, který by na vás dohlížel a ušetřil vás zbytečných chyb. Uvidíme, zda se podobnými koncepty jednou Apple inspiruje, nebo zůstanou v šuplíku.