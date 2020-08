Prezidentská kampaň Kanye Westa v ohrožení, údajně kvůli iPhonu

Je to teprve pár týdnů, co legendární hvězda showbyznysu, Kanye West, světu ukázala, že rok 2020 přece jen může být ještě podivnější a svým způsobem rozmanitější. Ačkoliv se v nadcházejících prezidentských volbách Spojených států utkají opět demokraté a republikáni, jak je tomu „za velkou louží“ zvykem, Donald Trump a Joe Biden nebudou jediní, kdo budou usilovat o pomyslný trůn. Do hry totiž vstoupil právě Kanye West, který oficiálně oznámil, že se bude voleb účastnit a kandidovat. Tuto skutečnost mu ale rychle může zmařit pozdní odevzdání hlasů, na které upozornili také demokraté. Ačkoliv se jednalo o pouhých 14 sekund, video na Twitteru způsobilo poměrně velký poprask. Právník Michael Curran, který za Kanyem stojí, však chybu svádí na opozici a iPhone.

V politice je obecně známý fakt, že cokoliv jde shodit na opozici je v boji proti ostatním kandidátům nedocenitelnou municí. O tom ví své právě i známý rapper Kanye West, který byl ve Wisconsinu odehlat hlasy potřebné k zahájení prezidentské kampaně, o níž tato hvězda dlouhodobě usiluje. Záhy se však objevilo video, které poukazuje na Westův pozdní příchod zhruba 14 sekund po 17. hodině, kdy měly být všechny hlasy dávno předány komisi. Jako palivo pro své vznětlivé postoje a námitky tuto skutečnost použili i demokraté, kteří celý incident okamžitě obrátili proti Kanyeovi, jenž již dlouho poklonkuje Donaldu Trumpovi a republikánské straně.

Nyní však nastává ona potíž a právnická klička. Kanye se vůči rozhodnutí a nařčení státníků samozřejmě odvolal a argumentoval tím, že za celý incident a zpoždění mohl tlak ze všech stran a nemožnost dostat se ke komisi včas, což zpěváka krátce zdrželo. Podané odvolání pak zhodnotili i právníci a shodli se na tom, že stanovený limit, do něhož musely být všechny hlasy odevzdány, byl sice v 17 hodin přesně, nicméně zákon nerozlišuje minuty a sekundy. Technicky vzato tak podle odborníků a expertů Kanye dorazil na čas. Příznivci Kanyeho argumentují také tím, že na známého rappera byl vyvíjen tlak ze strany médií a veřejnosti, což jen podpořilo teze republikánů. A pak se věci staly ještě zajímavějšími díky vyjádření osobního právníka Kenyeho, Michaela Currena, který zpoždění z velké části přičetl právě iPhonu, na nějž bylo video zachycující pozdní příchod nahráno.

Podle právníka Westa, Michaela Currana, navíc demokraté novému kandidátovi i jeho podporovatelům vyhrožovali a aktivně mu bránili v postupu. Třešničkou na dortu pak měl být právě záznam z jablečného telefonu, který měl posloužit jako nezlomný důkaz a munice proti tomuto politickému nováčkovi. Kvůli nespolehlivosti operačního systému tak odpočet času v iPhonu podle Currana nemůže být brán vůbec v potaz. O verdiktu tak či onak rozhodne komise, nicméně nejedná se o první vroubek, který Kanye ještě před zahájením kampaně má. Černý puntík si rapper odnesl i za nesprávné údaje uvedené v dokumentech a zároveň se objevilo i několik podpisů příznivců a podporovatelů, které nejsou legálně ověřitelné, a tudíž je nelze připočíst k celkovému součtu.