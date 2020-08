WhatsApp konečně umožní přenos historie chatů mezi iPhony a Androidy

Komunikátor WhatsApp se těší mezi uživateli dlouhodobě obrovské oblibě. Vzhledem k jeho multiplatformní dostupnosti, přívětivému prostředí či bezpečnosti se však této skutečnosti ani nelze divit. Za zcela dokonalý jej však v žádném případě označit nelze. Jednou z jeho největších bolístek je například nemožnost přenášet historie chatu z iPhonů na Androidy a naopak, kvůli čemuž se při přechodu na jinou platformu chaty zkrátka ztratí. To se však chystá WhatsApp změnit.

Hlavním kamenem úrazu historie chatů na WhatsApp je v současnosti to, že zatímco v případě iOS jsou zálohované na iCloud, na Androidech se posílají na Google Disc, kvůli čemuž se logicky nemohou multiplatformě prolnout. WhatsApp se však chystá alespoň podle posledních beta verzí přejít na multiplatformní model aplikace po vzoru Messengeru, díky čemuž by jej mělo být možné používat takřka kdekoliv bez nutnosti vazby na telefonní číslo či ověření a připojení k internetu, jak je tomu nyní u počítačů. A právě kvůli této novince je zavedení přenosu historie chatů z jednoho zařízení do jiného, byť konkurenční značky, nevyhnutelné. Zatím však není zcela jasné, jak bude přenos historie chatů probíhat – tedy zda to bude přes servery WhatsApp či nějaké nové cloudové řešení.

Kdy přesně přepracovaný WhatsApp do světa dorazí není v tuto chvíli zcela jasné, jelikož je zatím v raném beta testování. To navíc může trvat s ohledem na složitost celého přepracování dlouhé měsíce. Nezbývá proto nic jiného než doufat, že půjde vše podle plánu a testy neprodlouží žádné nepředvídané komplikace, které by termín vydání ještě oddálily.