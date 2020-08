Podívejte se na nové záběry z The Pathless, chystaného přírůstku do Apple Arcade

Ačkoliv se prozatím mohla jablenčá herní služba Apple Arcade chlubit zejména nenáročnými, nezávislými tituly, poslední dobou Apple přitvrzuje a snaží se z platformy udělat plnohodnotnou a konkurenceschopnou záležitost. Toho chce společnost docílit i pomocí chystaného přírůstku The Pathless, který má mimo jiné zamířit i an všechny vleké henrí platformy včetně PlayStation 4 a 5, PC a nakonec i Apple Arcade. Těsně po oznámení si sice většina hráčů lámala hlavu nad smyslem hry a snažila se přijít na to, o čem celý koncept vůbec bude, nicméně na odhalení jsme nemuseli čekat dlouho. V rámci akce State of Play z dílny japonské Sony se totiž předvedlo i The Pathless, které odkrylo nádherný otevřený svět, netradiční soubojový systém a především průzkum okolního prostředí.

Kromě fascinujícího vizuálu má tato adventura s prvky RPG nabídnout i emocionální příběh, nové herní mechaniky a především úzké spojení s naším nejbližším pomocníkem, majestátním orlem, který nás bude doprovázet po našem boku. Jediným naším cílem totiž bude bloudit prokletým lesem a snažit se zbavit ho kletby, která na něj byla seslána. Toho docílíme pomocí likvidace mocných duchů, které budeme moci stopovat a následně vyzvat na souboj. Mapu a jasné pokyny však nečekejte, The Pathless spoléhá výhradně na průzkum a souboje s bossy mají být nečekané a rozhodně ne jednoduché. Tak či onak, pokud nedáte dopustit na kvalitní umělecké hříčky a rádi byste si tuto jednohubku zahráli, máme pro vás dobrou zprávu. Hra totiž na naše obrazovky, včetně Apple Arcade, s největší pravděpodobností dorazí již v listopadu, nejspíše ku příležitosti vydání nové generace konzolí.